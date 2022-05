Carla Morrison más honesta que nunca en El Renacimiento

Más humana y honesta que nunca, Carla Morrison presenta su último álbum El Renacimiento, lanzado este año con 11 temas en los que habla de la ansiedad, la depresión y sobre todo, del amor propio.

La intérprete de Disfruto y Te regalo, cuenta en entrevista para Diario de Querétaro cómo obtuvo la inspiración para crear su último disco durante su estancia en París y su acercamiento con la obra El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli.

Este fin de semana la tres veces ganadora del Grammy Latino llegará a Querétaro para participar en el Festival Pulso GNP, donde representará una de las figuras femeninas más importantes de la cartelera.

En mayo inicia El Renacimiento Tour, con el que visitará países como Estados Unidos, España y México.

Como parte de esta gira volverá a Querétaro el 2 de septiembre para presentarse en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez. También visitará Monterrey (24 de agosto), Puebla (26 de agosto), Toluca (27 de agosto), Ciudad de México (30 de agosto), Morelia 4 de septiembre y Guadalajara (6 de septiembre).

¿Cuál es el concepto de tu nuevo disco? ¿Por qué el título de El renacimiento?

Decidí nombrarlo así porque estuve buscando respuestas dentro de mí, estuve viviendo en París, y me iba a los museos y comencé a ver estas pinturas del renacimiento y decía ‘qué loco, por qué se llaman así’, al estudiarlo me di cuenta que se hablaba sobre la perspectiva que había cambiado sobre el arte después de la edad media, cambiaron su manera de ver el arte, los procesos creativos y dije ‘yo estoy también en lo mismo renaciendo en mis propias cosas’.

Mucho tuvo que ver El nacimiento de venus, me encantó aprender sobre estos cuadros, todo el proceso que era muy lento, otra vida. Por eso el concepto de este disco es renacer, darte una segunda, tercera o cuarta oportunidad en tu vida. Yo necesitaba renacer en mi vida, porque no era feliz.

Foto: Cortesía | Esteban Calderón

Este disco habla mucho de amor propio, ¿Además de eso, de qué otros temas hablas en las canciones?

Sí, es mucho amor propio. Hacía adentro es una canción que habla sobre mi depresión y mi ansiedad, todas estas cosas que no había aceptado, escribir esa canción incluso fue muy doloroso. Encontrarme es una canción que hablas obre sentirme perdida, no saber quién soy, Soñar habla de callar las voces que te dicen que no vas a conseguir lo que quieres, hay otra canción en donde hablo de los ataques de ansiedad.

En este disco ya no estoy llorando al amor, estoy poniendo límites. Aunque siempre he sido muy honesta, siento que este disco es el más honesto porque nunca había hablado de estos temas, a quién le gusta aceptar que tenía depresión, a nadie. Pero cuando hablas de esto te liberas, te sientes muy bien.

Este fin de semana formas parte del Pulso GNP en Querétaro ¿Qué piensas sobre la participación de las mujeres en estos grandes escenarios?

Definitivamente siento que sí hay más mujeres en el cartel, pero al final del día siempre va a faltar el apoyo a las mujeres. Lo importante es que se está iniciando este cambio, aunque debería haber más, también debemos ser empáticos, entender que estos cambios ocurren poco a poquito. El futuro es femenino, creo que ya nos están dando nuestro lugar, no sé por qué no lo habían hecho antes.

Y en el tema de la discriminación a la mujer ¿percibes que también vamos mejorando?

Ahora que he regresado a la industria, he sentido más apoyo, mucho menos hate, antes me buleaban muchísimo por mis tatuajes, por mi peso, por lo que quisieran. En ese sentido creo que sí ha bajado el tema de la discriminación, ahora me siento más respetada, pero no sé sies le resultado de mi carrera, habría que preguntarle a las chicas nuevas en la industria.