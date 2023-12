Alan Tacher será el gran invitado a la Feria San Juan 2024

El pasado primero de diciembre, se llevó a cabo el encendido del árbol de navidad en San Juan del Río, y el evento fue conducido por Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal. El presentador de programas como “Tempranito”, “La Academia” y “Despierta América”, platico sobre sus deseos de navidad, el trabajo de conducción que realiza con su esposa y su experiencia de estar por primera vez en la ciudad.

“Me encanta el estado de Querétaro y esta época tan linda, especial y familiar. Me traje a mis hijos y vine con mi esposa, y les dijimos que veníamos a trabajar. No conocía San Juan del Río, y hace años que no venía a Querétaro, pero recibimos esta invitación y estamos muy contentos de estar aquí”.

El animador mexicano actualmente es conductor del programa matutino “Despierta América”, un espacio enfocado a la comunidad latina, lo que ha obligado a Alan Tacher a vivir en Estados Unidos, donde ahora desarrolla su carrera.

“Ya voy para 12 años de trabajo en “Despierta América”. Ayudamos a nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos, que es muy chambeadora. Nuestra misión en ese programa es ayudar a la sociedad mexicana. Tengo planeada la participación del Teletón USA, que se transmitirá desde Los Ángeles los días 15 y 16 de diciembre”.

TRABAJO EN FAMILIA

Alan Tacher, es sin lugar a dudas, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, goza de una gran popularidad entre el público y se le conoce por ser una persona familiar, amable y siempre cercana con el público.

“Me gusta más conducir programas en vivo con público, pues es lo mejor de los dos mundos, como lo hacía en la academia. Me encantan los realities show en vivo, con público alrededor, aunque este tipo de conducción que hacemos en eventos navideños también es increíble”.





Al evento, Alan es acompañado por su esposa, la actriz Cristina Bernal, quien afirma que su esposo es una persona a la que le gusta convivir con la gente, y no le dan nervios estar en el escenario. Se conocieron en un programa de concursos y de acuerdo con Alan, el destino los unió, y así todo queda en familia.

“Me he sentido muy padre, al compartir escenario con él, es una persona que te avienta la pelota y no es nada egoísta. Mi profesión es ser actriz, y no tengo mejor compañero que Alan. Si él quisiera actuar como lo hago yo, no lo dejaría dar besos en pantalla” afirma Cristi.

INVITACIÓN A LA FERIA DE SAN JUAN 2024

Para la familia Tacher esta es una época para festejar y convivir, además de gozar con mucho trabajo, pues en Estados Unidos, la grabación de Despierta en América se hace todos los días del año, por lo que para Alan y su familia, es difícil viajar a México.

“Navidad es amor, fraternidad, abrazos y apapachos. El año pasado vino mi hermano Mark, porque yo no pude viajar. Estoy invitado a todas las presentaciones del estado de Querétaro, que se darán a partir del 11 de diciembre. Y ahora viene el tema de los desfiles y estaré presente en algunas fechas, entre ellas el de aquí, y el de Querétaro, y el siguiente año también estoy invitado a la Feria de San Juan del Río y por acá nos veremos”.

Para concluir, Alan Tacher, siempre sonriente, invitó a la población a disfrutar de los eventos del Festival Alegría 2023, como la pista de patinaje y el desfile de carros alegóricos que se tendrá el próximo 20 de diciembre.

“Van a gozar y disfrutar de un espectáculo increíble. Es un evento de calidad y que la gente se merece en San Juan del Río. Estas fechas son de alegría y bienestar, debemos abrazarnos los unos con los otros. ¡Muchas felicidades!”.