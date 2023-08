Memo Garza, debuta como solista

Después de la tormenta llega la calma a la vida de Memo Garza, quien por muchos años fue vocalista de Banda La Adictiva y quien le dio voz a los más grandes éxitos de la agrupación como "Después de ti, ¿quién?, "En Peligro de Extinción", "JGL", entre otras.

En los últimos días se dio la noticia que el cantante habría dejado la agrupación, sin embargo, fuentes allegadas a Memo indican que todo comenzó hace algún tiempo cuando el intérprete habría tenido desacuerdos con el dueño de La Adictiva y estando aún dentro del grupo, presentaron a un nuevo vocalista, lo que indicaba que las horas para Memo Garza estaban contadas.

Sin importarle mucho que su reemplazo ya se encontraba arriba de los escenarios, Memo busco al cantautor Espinoza Paz, quien lo acercará de primera instancia a la agrupación que lo llevó a la fama "Oiga, ya tomé la decisión, quiero hacer esto”. y me dijo: - No pues, si su corazón le dice que lo haga, tiene que hacerlo-. Y le dije: No pues, quiero ver si me puede echar la mano para hacer la producción”, confesó en entrevista.

Memo trabajó arduamente en la producción de su primer material como solista de la mano de Espinoza Paz, quien se ha caracterizado por componer temas que se han colocado en los primeros sitios de las listas de popularidad y el público ha hecho verdaderos himnos del amor y el desamor.

Aunque el originario de la Angostura Sinaloa, había anunciado que Memo estaría en uno de sus conciertos, el público no se imaginó que fuera tan rápido y el pasado 26 de agosto se presentaron con lleno total en la Arena Ciudad de México, donde los cantantes hicieron cimbrar el escenario cuando se escucharon las primeras notas de la icónica canción, "La sonrisa obligatoria", éxito en la voz de Julión Álvarez y compuesta por Isidro Chávez Espinoza, nombre real de Espinoza Paz.

El público enloqueció al ver a sus ídolos juntos y no dejaron de corear la melodía, que ya cuenta con nuevos arreglos y es acompañada por la música del mariachi, lo que la hace completamente diferente a la interpretada por el chiapaneco.

Memo Garza agradeció el cariño de los asistentes y pidió lo apoyaran en su nueva etapa, asegurando que esta producción será un regalo para todos los fans que lo han seguido a lo largo de su carrera musical.