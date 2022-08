Alfonso Cuarón advierte sobre estafador que usa su nombre para “financiar” proyectos de cine

Aunque se había despedido de las redes sociales desde hace un par de años, el director mexicano Alfonso Cuarón reapareció en Twitter aunque no para anunciar buenas noticias, sino para advertir a sus seguidores de un impostor que finge ser él y se ofrece a financiar proyectos de cine.

I am the real Alfonso Cuarón. Sadly, I want to warn of a scammer who is pretending to be me by sending messages like: “Project Movie Deal,” to get people to finance a fake project. Please do not pay any money or respond to this person. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) August 27, 2022

“Soy el verdadero Alfonso Cuarón. Lamentablemente, quiero advertir sobre un estafador que se hace pasar por mí y envía mensajes como: "Oferta de proyecto de película" para que la gente financie un proyecto falso. Por favor, no pague dinero ni responda a esta persona", fue el mensaje escrito originalmente en inglés.

“¿Entonces no se está realizando Rápido y furioso: reto gravity?”, “Joder, ya le di 200 pesos al farsante. Pensé que era mi oportunidad de vida conocerte e involucrarme en un proyecto contigo. ¡Qué pena!”, “Me estás diciendo que @AlfonsoCURON2678 NO ES REAL??? Estoy en problemas”, son algunos de los comentarios realizados por los cibernautas quienes han tomado la advertencia con humor.