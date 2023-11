Ana Claudia Talancón da vida a la primera esposa de Pedro Infante en nueva bioserie

SAN LUIS POTOSÍ. María Luisa León fue una de las mujeres más importantes en la vida de Pedro Infante, ella lo impulsó a alcanzar sus metas y lo apoyó cuando llegó al estrellato. Ana Claudia Talancón la interpreta en la bioserie Se llamaba Pedro Infante.

La pareja se casó en 1939, los dos con más de 20 años cumplidos e Infante ya con una hija, fruto de su primer amor con Guadalupe López. María Luisa siempre defendió su historia de amor y esa relación para ella inquebrantable es la que se muestra en la serie de ocho capítulos que produjo Rubén Galindo.

Nunca le concedió el divorció a Pedro Infante, un hombre coqueto y mujeriego que terminó por abandonar la relación.

“Hay varios libros que hablan mucho de ella. Ella publicó uno (Pedro Infante, en la intimidad conmigo) donde cuenta toda su historia y cómo a través de sus ojos pasaron las cosas, cómo se conocen, habla de una forma muy extensa. A través de entrevistas que pude encontrar en diferentes medios, la mayoría de YouTube, que es donde más encontré material, me fui dando una idea de cómo era”, afirmó Talancón en entrevista con El Sol de México sobre su preparación para hacer el personaje.

“Su forma de hablar, cómo se expresaba, cómo amaba, cómo sentía el amor que le tenía a Pedro Infante, cómo transmitió el dolor, la frustración de haber tenido que compartirlo, de haber tenido que ser una mujer tan comprensiva, tan tolerante, que se tuvo que tragar tanto y todo el amor que le tenía a este hombre se logra transmitir en la investigación que realicé, lo logré percibir y espero se refleje en la serie”, agregó.

En la historia se aborda su romance, los problemas que tuvo María Luisa para tener hijos, así como una decisión que tomaron como pareja, la de adoptar a Dora Luisa, sobrina de Pedro, hija de su hermana María del Carmen.

“Se logra entender cómo fue que se dieron las cosas, no es Pedro quien la adopta sino María Luisa, ella es quien organiza todo eso. Hay diferentes teorías por las cuales se piensa que ella no podía tener hijos, una es por algo que vivió de joven que la dejó con secuelas, cicatrices que no la dejan tener hijos después, otra es que dicen que ella no comía con tal de que él comiera, entonces tenía un peso tan bajo, estaba mal nutrida y una anemia tan fuerte que por eso ella nunca pudo concebir”, reveló Talancón.

“Pero María Luisa realmente es quien hizo a Pedro Infante, si ella no hubiera pasado el hambre, si ella no hubiera impulsado a regresar a hacer un casting decisivo, porque él estuvo a punto de querer regresarse a su pueblo, pero si ella no le hubiera dado el apoyo y lo hubiera llevado a la capital, si no lo hubiera guiado, Pedro Infante no hubiera existido como tal”, aseguró la actriz.

Talancón, de 43 años, conectó mucho con el personaje, sobre todo en el ámbito maternal, ya que, al igual que María Luisa, la actriz siempre ha tenido el sueño de convertirse algún día en madre. De hecho, a través de este personaje logró sanar ciertas heridas del pasado, que le impedían tomar mejores decisiones.

“Definitivamente he podido utilizar parte de mi experiencia para poder darle vida y realismo de una forma mucho más profunda a este personaje. Todo es un proceso de sanación maravilloso, sobre todo cada que te toca atravesar algo y que ha significado tanto para ti.

“En algunas escenas que grabé quedé muy afectada, no podía dejar de llorar; a veces piensas que algo ya sanó y cuando lo vuelves a sentir de una forma tan fuerte y profunda quiere decir que en realidad no ha terminado de sanar y la herida sigue ahí. Hoy en día, ya no estoy en ese mismo instante, puedo dar un paso atrás, estar afuera, separarte de eso y verlo desde otra perspectiva”, contó.

Ana Claudia Talancón comparte protágonico en Se Llamaba Pedro Infante con Mario Morán en el papel del Ídolo de Guamuchil. La historia inicia en 1917, año del nacimiento de Infante, quien con su carisma y talento se convirtió en una estrella de la música y del cine mexicano de la época de oro, una carrera que se truncó con su muerte en un accidente aéreo en 1957. A 66 años de su muerte, aún es considerado como un gran ícono de México. La bioserie estará disponible a partir del 1 de diciembre en la pltaforma ViX.









