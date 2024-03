Ariana Grande transforma críticas en disculpas

El mundo del pop parece tener un nuevo enemigo, y en esta ocasión su nombre es Dalton Gomez, un agente inmobiliario conocido por ser el ex esposo de Ariana Grande y, ahora, señalado por haberle sido infiel a la estrella pop.

Desde el último año la vida privada de la intérprete de "yes, and?" ha estado bajo el escrutinio público luego de que se diera a conocer su divorcio del agente inmobiliario y su nueva relación con su co estrella de la película "Wicked", Ethan Slater, quien también recientemente se había separado de su pareja con la que comparte una hija.

Gossip Fans salen en defensa de Ariana Grande

La opinión pública había catalogado a Grande como una "rompehogares" luego de que Lily Jay, ex esposa de su actual pareja, declarara que la cantante no "seguía el código de chicas" y había roto su matrimonio; sin embargo, fuentes cercanas a Grande y Slater declararon en su momento que la relación entre los dos comenzó muchísimo tiempo después de que cada uno se separara de sus respectivas parejas.

La critica hacia Ariana Grande continuo tras el lanzamiento del primer sencillo de su nuevo álbum, "eternal sunshine", en donde señalaba que "no le importaba lo que la gente pensara de con quien estaba saliendo".

Todo parece indicar que Grande ha transformado esas críticas en disculpas, luego de que en su nuevo disco de estudio mostrara su lado más vulnerable al hablar sobre la infidelidad de su ex esposo y todo lo que trabajó por hacer que la relación funcionara una vez más.

Foto: Cortesía / @arianagrande

"Ariana Grande se refirió a su MATRIMONIO como una situationship, lo encontró siéndole infiel en la casa de su propiedad, él le mentía constantemente que nisiquiera podía seguir el hilo de sus mentiras, subía el volumen de la televisión para no escucharla llorar... dalton, eres basura", publicó un usuario en X.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Los medios pintaron a Ariana como una 'rompehogares' cuando ella fue a la que le pusieron los cuernos todo este tiempo. Dalton, acabas de vender tu última casa", agregó otro.

Por su parte, son los fans de la cantante quienes expresan jamás haber creído las alegaciones que los medios y el público en general hizo sobre Grande. "Ari, muchísimas gracias por el álbum... ellos nunca me podrían hacer odiarte. Stream Eternal Sunshine", comentó un fan.