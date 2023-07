¡La culpa es del vestido!: Maldición causó el divorcio de Ariana Grande

Los divorcios ocurren por distintos factores que sólo las partes involucradas conocen a detalle; sin embargo, estos usuarios aseguran que Vera Wang, diseñadora reconocida por sus vestidos de novia, ha sido la responsable de algunas de estas separaciones nupciales.

Ante los fuertes rumores de que el matrimonio de dos años de Ariana Grande y Dalton Gomez ha llegado a su fin, cibernautas empezaron a culpar al vestido de la cantante.

Vera Wang ataca de nuevo https://t.co/qOlYowhiP1 pic.twitter.com/i4wXquybq4 — bri (Taylor's Version) (@BRIANACASTIILLO) July 17, 2023

Para quien no esté enterado, existe una superstición por parte del público quienes afirman que los vestidos de la diseñadora de modas estadounidense se encuentran malditos; ya que, en los últimos años ha existido una tendencia de divorcios entre las celebridades que han portado la marca para su gran día.

Cuenta una leyenda que si te casas usando un vestido Vera Wang terminas divorciándote. pic.twitter.com/ukxhBbbIKC — Miguel Ángel (@ummnadie) July 18, 2023

Mariah Carey, Jennifer Anniston, Avril Lavigne, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Jennifer Lopez, y, ahora, Ariana Grande son algunas de las supuestas “víctimas” de la maldición.

Y al parecer, la “maldición” se extiende hasta en la ficción.

No olvidemos a la icónica Blair Waldorf de la serie original de “Gossip Girl” portando un vestido de Vera Wang cuando se casó con Louis Grimaldi, príncipe de Mónaco, momentos antes de intentar huir para anular las nupcias.

Hasta Blair Waldorf se separó usando un Vera Wang pic.twitter.com/2RbncR55An — Corina Pietra Santa (@Innairii) July 17, 2023

Celebridades Drew Barrymore, “Los medios han estado jodiendo con mi vida desde los 13 años”

O a Carrie Bradshaw de “Sexo en la ciudad (Sex and the City)”, que, aunque la dejaron plantada en el altar usando un vestido pomposo de Vivienne Westwood, la sesión de fotos para Vogue fue con un atuendo regalado por la mismísima diseñadora.

i don’t know who needs to hear this, BUT THE RIGHT DRESS WAS THE VERA WANG not the Vivienne Westwood. fight me Carrie Bradshaw pic.twitter.com/cdDMJseuq8 — gian carlos (@whosgian) June 12, 2020

Sin embargo, la “maldición” no aplica para todos. Victoria Beckham portó un vestido de la diseñadora en su boda de 1999 con David Beckham, el cual hace dos años volvió a modelar para Vera Wang.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VERA WANG (@verawanggang)

Hasta el momento, TMZ es el único medio que afirma que la separación entre Grande y Gomez fue por diferencias en su estilo de vida y que su relación como tal terminó desde enero del presente año.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo