Bárbara Torres, enloquece a los habitantes de La Casa de los Famosos México

Miedo les está dando a las mujeres que están a punto de entrar a la menopausia -ese proceso natural al cese de la función de los ovarios, cuando en ellos se agotan los óvulos-, tan solo de ver la pésima actitud que está teniendo la comediante Bárbara Torres dentro del Reality Show “La Casa de los Famosos México”.

Y es que la argentina ha dejado verse como una mujer incapaz de controlar sus emociones y arremeter principalmente en contra de Sergio Mayer y quien no “le siga la corriente”. En las semanas que lleva el show, la comediante no ha tenido otra participación que llorar cuando las cosas se le salen de control, motivo por el cual sus compañeros de estar hartos han pasado a sentirse preocupados por la actitud de Bárbara, quien no ha enganchado con ninguno de los famosos, pues su mala actitud, hace que simplemente nadie quiera estar cerca de ella.

Aunque la famosa “Excelsa” de la Familia P. Luche, uno de los programas más icónicos de Eugenio Derbez, ha escudado su mala actitud a consecuencia de las hormonas, pues según sus palabras está en el proceso de menopausia, los habitantes de la casa más famosa de México están ya cansados de tener que soportar sus berrinches y no entienden cómo es qué, si ella sabía que estaba mal emocionalmente, se animó a integrarse al really.

“Siento que está sufriendo el juego, la veo mal, incapaz de controlarse, ¡pobrecita!”, ha mencionado en más de una ocasión Wendy Guevara.

Pero además de sus arranques los seguidores del programa han visto como Bárbara ha manipulado, mentido y traicionado a todos sus compañeros con tal de no verse nominada pues a decir de sus compañeros le tiene pavor a la nominación.

“¿te fijaste lo que le dijo al Apio?”, preguntó Emilio Osorio a Wendy en una plática en la sala y es que para el hijo de Niurka, la actitud que está tomando la comediante en contra del integrante de Kabah quien de alguna manera es el que más la ha contenido es de traición al asegurarle con una mala actitud que él es el próximo nominado.

El día de ayer Bárbara Torres explotó en la cocina y entre una crisis de llanto, les dijo al Apio y a Wendy, que ella ya no desea permanecer en la casa, que necesita sus pastillas e ir al médico, pidiendo que la nominaran y al público que ya no votarán por ella. Aunque esta actitud para el “Team Infierno” e incluso para sus compañeros del “Cielo”, es una estrategia para crear una psicología inversa para no salir nominada o que el público la salve.

Por lo pronto el día de mañana que son las nominaciones, muchos aseguran que ella junto con Jorge y la “Barbie” Juárez, serán los próximos nominados, un hecho que la hará salirse de control y poner en jaque a los habitantes.

Tú que opinas, ¿en verdad las hormonas hacen tanto estrago en las mujeres?, o es una estrategia de “Excelsa”, para llegar a la final y salirse con la suya.

