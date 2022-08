"S.O.S Belleza a tu Medida" llega a la televisión

El nuevo reality show de TV Azteca, S.O.S Belleza a tu Medida está próximo a estrenarse y con él llegarán nuevas historias en las que un cambio de apariencia física va más allá de lo superficial, para convertirse en un verdadero cambio de vida.

Será el próximo 3 de septiembre a las 17:30 horas cuando el programa conducido por Alex Mont llegue a las pantallas de los mexicanos a través del canal a más+ 7.2. Se emitirá un nuevo capítulo cada sábado a la misma hora.

S.O.S Belleza a tu Medida fue una idea original del propio Alex Mont quien en entrevista para Diario de Querétaro confiesa que él mismo sufrió bullying durante su adolescencia por su aspecto físico, por lo que ahora busca cambiar la vida de personas que también han soportado agresiones, depresiones, ataques de ansiedad e incluso ideas suicidas, debido a algún “problema” con su físico.

“En mi adolescencia sufrí bullying porque mi aspecto físico no era el mejor, tenía sobrepeso, acné, me tardé un ratito en crecer, en alcanzar cierta altura ¡Imagínate!, y yo queriendo incursionar en el mundo del espectáculo (...) Digamos que no era lo que buscaban los productores y muchas veces me cerraron la puerta por mi aspecto físico, pero empecé a mejorar, a cambiar mis hábitos alimenticios y hoy lo comparto con el mundo, no me causa empacho; me arreglé la nariz con medicina mínimo invasiva, me pongo botox cada cierta temporada, me arreglé toda mi dentadura…”, comparte el conductor.

Tal como lo hizo en su momento Alex Mont, en este reality show los participantes también cambiarán su vida a través de cambios físicos, aunque el conductor aclara que el objetivo del programa es sanar heridas emocionales y no sólo arreglar cuerpos de una manera banal.

A lo largo de esta primera temporada se contarán las historias de 12 personas que han enfrentado dificultades físicas y emocionales debido a su aspecto físico. Pero gracias a la intervención de los llamados Ángeles de la belleza (como se refieren a los cirujanos plásticos, terapeutas, dentistas, styles, entre otros) sus mentes y sus cuerpos cambiarán para bien.

“Insisto, no es algo banal cuando hablamos de traumas, uno de los chicos [participantes] fue criticado por sus orejas y su nariz por ser `muy grandes´; siempre fue blanco de ataques, golpizas por su aspecto físico, imagínate lo que le impactó; cayó en depresión, no quería ir a la escuela, así pasó su adolescencia y su juventud (...) Otro caso es el de una mujer que bajó 30 kilos para llegar a su cirugía plástica.

“Además del cirujano plástico, que es la punta de la pirámide de los Ángeles de la Belleza– así se denominan a los especialistas en este reality show–, pasan por la mano de fisioterapeutas, dentistas, contamos también con un empresario en cosmetología, un coach de vida, styles y demás”.

Las personas que cambiarán sus vidas a través de este programa tienen desde 19 hasta 55 años, por lo que el público de todas las edades podrá identificarse con dichas historias. Alex Mont detalla que los productores sí contemplan una segunda temporada para este proyecto.

Trabaja en próximo disco

Además de su trabajo como conductor de S.O.S Belleza a tu Medida, Alex Mont también trabaja en la producción de su próximo disco, mismo que será conformado por múltiples temas en versión merengue. Espera presentar este nuevo material en el mes de noviembre e iniciar una gira por Centroamérica y México, incluyendo el estado de Querétaro.