Johnny Depp: "Nadie está a salvo" de los juicios "instantáneos"

El actor estadounidense Johnny Depp afirmó este miércoles que "nadie está a salvo" de los juicios "instantáneos", al ser preguntado sobre la "cultura de la cancelación" en el Festival de San Sebastián, donde se encuentra para recibir un premio honorífico a su carrera.

"Estos movimientos que surgieron, imagino que con la mejor de las intenciones, se han salido de control y les aseguro que nadie está a salvo", dijo Depp en rueda de prensa.

La estrella de Hollywood, de 58 años, dijo que "esta cultura de la cancelación (un activismo, generalmente en redes, que exige rendir cuentas a famosos o personalidades, ndlr) o estos juicios instantáneos" han resultado en "una compleja situación".

La imagen de Depp, nominado tres veces al Óscar y quien ha dado vida a recordados personajes como el pirata Jack Sparrow, quedó manchada cuando se vio envuelto en un caso de violencia conyugal que lo llevó a los tribunales.

El actor perdió una demanda por difamación contra el diario sensacionalista británico The Sun por haberlo presentado en 2018 como un "golpeador de esposas", en referencia a su exmujer, la actriz Amber Heard, de 34 años.

El juicio, en el que declaró, sacó a la luz sus excesos con las drogas y su extravagante estilo de vida, lo que dañó su imagen. Tras eso debió renunciar a algunos papeles.

Y la decisión del Festival de San Sebastián de entregarle el honorífico Premio Donostia fue criticado por algunas asociaciones de mujeres de la industria del cine.

"Nadie está a salvo, pero creo que si la verdad está de tu lado, es suficiente", dijo Depp, quien siempre ha negado que haya sido violento con Heard.

Durante la rueda de prensa, Depp fue muy crítico con la situación actual de Hollywood.

"¿Cuánta más condescendencia de los estudios necesitamos como audiencia?", se preguntó. "Hollywood ha subestimado grotescamente a las audiencias", agregó.

Hablando sobre su extensa carrera en la que ha actuado en más de 90 producciones, Depp dijo que siempre ha elegido sus personajes por "instinto".

"Siempre me he apoyado en mi instinto o intuición y el sentimiento inicial (...) que me produce un personaje", aseveró.

Y en cuanto a Jack Sparrow, el pirata traicionero y malhablado que interpretó en cinco películas de "Piratas del Caribe", dijo que siempre lo "lleva" con él y no dudará en usarlo para alegrar a los niños.

Inmediatamente después, dijo unas palabras ante los periodistas con la voz de Sparrow.

El otro Premio Donostia de la 69ª edición del festival en la ciudad del norte de España recayó en la francesa Marion Cotillard, quien lo recogió el viernes pasado.