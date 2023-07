Natalia Lafourcade vuelve a los escenarios: anuncia fechas para De todas las flores Tour

Luego de cinco años de ausencia de los escenarios, Natalia Lafourcade regresa con De todas las flores Tour 2023, con el que llegará al Auditorio Nacional el 7 de noviembre, mientras que en Monterrey y Guadalajara se presentará el 22 y 26, respectivamente.

“Me siento contenta con la evolución musical que he tenido, ha sido muy cercana a cada uno de los momentos que he vivido en estos más de 20 años. De iniciar un grupo coreográfico de pop a hacer mis propios canciones en solitario, firmar un contrato a los 17 y liberar un disco a los 18 años.

“A esa edad eres un niño con tanto que aprender y yo ya estaba de gira en estudios de grabación, viendo la realidad de la música y viendo hacerse realidad mis sueños, tener mi banda, luego separarme, irme a vivir a Canadá, reencontrarme con la música, con mi camino, volver a empezar, vivir la música desde un punto de artista más independiente. Amo la música que hago, soy lo que soy, tengo una paz interna que representa una enorme bendición y lo puedo compartir con otras personas. Agradezco con muchas personas por su apoyo y espero seguir haciendo esto por muchos años”, expresó la intérprete en conferencia de prensa.

El show incluirá un repaso de su último disco homónimo a la gira, así como un recorrido por sus éxitos a lo largo de estas dos décadas.

La ganadora de 15 Grammy Latinos, dos Grammy y un premio Billboard, reveló que uno de sus secretos para continuar teniendo éxito es no despegar los pies de la tierra, siempre estar lo más presente posible a su realidad, eso, además, genera una conexión mucho mejor con el público.

“Me siento en un momento muy afortunado porque siento que estoy despierta y llegar a 22 años de carrera y saber que estoy despierta, que no me han perdido, me hace sentir orgullosa.

“Estoy feliz de estar en tierra y espero no me pierdan jamás, eso pido, seguir teniendo mi arraigo, mis tierras, mis raíces, mi ancla, eso es mi bendición. Amo la música y compartirla es una delicia porque ahora disfruto cosas que antes no disfrutaba”, dijo.

Recuerda su trato con Tenoch Huerta

Una relación de respeto y una experiencia muy enriquecedora es como Natalia Lafourcade describe la experiencia que vivió a lado de Tenoch Huerta, durante la grabación del videoclip Nunca es suficiente, en 2015.

La cantante y el actor protagonizaron la historia que retrata el tema, que años más tarde grabó a dueto con Los Ángeles Azules.

“Tenoch fue muy respetuoso conmigo fue una construcción desde un lugar de mucha conciencia y lo que queríamos presentar en el videoclip. Fue una responsabilidad fuerte, incluso nos cuestionábamos qué escenas poner y qué no porque planteábamos algo que muchos hemos vivido en nuestras relaciones”, dijo del actor, recientemente señalado de abuso sexual por la saxofonista Elena Ríos.

“No puedo, ni quiero decir más porque mi relación con él siempre ha sido de respeto y ha sido una buena relación en ese sentido, es injusto para mí decir más”, afirmó Lafourcade.

Aunque no quiso opinar sobre los problemas que enfrenta actualmente el actor, entre los que destacan también el haber finalizado la relación laboral con el productor Manolo Caro para su nueva película, Lafourcade aplaudió el hecho de que ya se estén visibilizando las relaciones tóxicas que han afectado a ciertas parejas.

“Es un momento delicado, esas relaciones (tóxicas) que se han generado salen a la superficie, las relaciones distorsionadas, es el momento ideal para cuestionar desde dónde nos relacionamos con otra persona.

“Es momento de replantear relaciones a nivel humanidad. Qué bueno que salga a la luz, pero hay que replantear en ambos lugares, tener criterio profundo y amplio para emitir una crítica”, expresó.