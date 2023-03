Rebecca Jones enfrentó varias batallas, entre ellas un atentado con bomba

Rebecca Jones tuvo que enfrentar varias batallas a lo largo de su vida, una de ellas en su adolescencia cuando tuvo que migrar a Estados Unidos junto con su familia debido a un atentado con bomba.

“Era una bomba casera, mi papá trabajaba en publicidad, nada peligroso, sí había un poco de agresión hacia los Estados Unidos y mi papá siendo americano se puso muy nervioso, por esa razón nos fuimos”, recordó la actriz en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Muere Rebecca Jones, actriz de televisión y cine, a los 65 años

En aquel país, la artista se empleó como mesera para pagar sus estudios, y luego estudió actuación en Orange Coast College; sin embargo, su primer contacto profesional con la actuación lo consiguió en México, donde logró interpretar papeles en teatro, cine y televisión.

Fue en el set donde conoció a Alejandro Camacho con quien contrajo matrimonio y enfrentó nuevas batallas: la perdida de dos bebés y su divorcio en 2011.

Tras la muerte de su hermano Mark, de 22 años, y el deceso de su madre Leonor, a los 90 años, a finales de 2017 Jones recibió un diagnóstico de cáncer de ovario izquierdo, lo que la obligó a someterse a diversas quimioterapias.

Dos años después de su tratamiento, la actriz aseguró estar libre de la enfermedad y compartió sus ganas de retomar su vida: “El 29 de enero la vida me sacudió como nunca me imaginé: fui diagnosticada con un cáncer de ovario en etapa 3B. Me enfrenté a ocho quimioterapias y logré vencerlo desde la cuarta sesión. En septiembre de 2018 libré la batalla, la muerte me acercó a la vida. Aprendí que esta es un milagro regido por dos reglas: Número 1: `Nunca te des por vencido´, y número 2: `Siempre acuérdate de la regla número´, dijo la actriz a TVyNovelas.

Tras más de 40 años de carrera, Rebecca Jones falleció la madrugada de este 22 de marzo a los 65 años, así lo dio a conocer su representante, Danna Vázquez, a través de un comunicado en el que no se proporcionaron más detalles sobre las causas de su deceso.

Entre sus últimos trabajos destacaron La Casa de las Flores (2020), Te Acuerdas de Mí (2021), ¿Quién mató a Sara? (2022) y el melodrama Cabo (2022) en la que tuvo que dejar inconclusa su participación debido a un problema cardiorrespiratorio que sufrió y del que se recuperó, luego de haber sido intubada, según relató.