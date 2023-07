Rosalía y Rauw Alejandro ponen fin a su relación tras tres años de compartirlo todo

De las parejas más estables del medio artístico eran los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro quien tras una relación de tres años, decidieron poner fin a su relación según la revista ‘People’.

Aunque mucho se había comentado de una próxima boda, al parecer desde hace meses los problemas entre la pareja habían comenzado al grado que ambas estrellas habían dejado de reaccionar en los post de sus redes sociales.

La noticia cayó como pólvora a sus seguidores quienes se habían acostumbrado a verlos por todos lados juntos, pues ambos se daban el tiempo para acudir a sus eventos y pasar algunos días en las ciudades y países que visitaban por lo que saber que ya no estarían juntos fue un triste golpe, “¿Cómo que ya no están juntos?, mi corazón esta triste”, público Nelly Juárez en Twitter.

La noticia cobró peso cuando en un post la catalana agradecía a su familia y a su equipo el haberle acompañado durante estos años tan intensos en los que ha estado inmersa en la gira de promoción de su disco. Sin embargo, no había mención ni fotos de Rauw Alejandro, quien ha estado a su lado todo este tiempo.

Su historia de amor comenzó cuando los cantantes se conocieron en la entrega de los Grammy Latinos en 2021 donde la química surgió y a pesar que Rosalía meses antes decía no cree en el amor, cupido hizo de las suyas y Rauw le robo el corazón, “con sus detalles, su buen sentido del humor y el gran amor con que me demuestra, me ha conquistado” mencionó alguna vez la cantante en entrevista.