¿Selena Gómez confirmó estar en conflicto con su disquera?

Por medio de unas historias de Instagram, la mundialmente conocida cantante de pop, Selena Gomez, presuntamente confirmaría los rumores de que la cantante ha tenido roces con su disquera, Interscope, y que esta pensando en dejarlos.

Hace 24 horas empezó a circular en redes sociales las declaraciones de un supuesto insider en las que señalaba que la intérprete de "Fetish" estaba teniendo problemas con su disquera para publicar su tercer disco de estudio, esto porque presuntamente la empresa no esta segura del éxito comercial que pudiera tener y querían que la cantante se quedara con un sonido pop más genérico.

Selena Gomez firmó con Interscope Records en 2014, luego de pasar siete años con Hollywood Records (sello discográfico perteneciente al Disney Music Group y donde estuvieron artistas como Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Zendaya y muchas más).

Con dicha disquera, Gomez ha lanzado sus discos más aclamados "Revival" y "Rare", los cuales mostraban un sonido mucho más maduro por parte de la cantante, alejándola de su etapa Disney.

Según el insider, la disquera no se encontraba del todo segura del potencial que tenía este próximo proyecto de la cantante, ya que consideraban que Selena tenía unos cuantos años fuera de la escena musical y posiblemente el público no reaccione del todo bien a su inclinación por el género R&B -estilo musical que se ve marcado en sus sencillos anteriores "Good For You" y "Fetish".

Al parecer, su disquera quería encasillarla al género dance-pop con el que se ha consolidado artistas como Dua Lipa, por lo que la obligó a lanzar sus más recientes sencillos "Single Soon" y "Love On", mismos que fueron creados durante la elaboración del disco pero descartados por la falta de cohesión sonora.

En sus historias de Instagram, Selena Gomez le echaría "más leña al fuego" al compartir fotos de la época de rodaje de sus sencillos viejos que son más cercanos a su propuesta sonora actual. Con las fotos adjuntó la frase "Los escucho, chicos", lo que ha provocado que sus fans crean que de alguna forma ella está confirmando los rumores esparcidos por el insider.

"Selena, huye de ahí, esa disquera te da migajas de promoción y apoyo. Además están apostando por otras artistas emergentes. Tú ya tienes tu base fans y una trayectoria de más de una década, si una canción tuya no pega es culpa de tu disquera por tratar de sabotearte, nosotros sí conocemos tu estilo", escribió un seguidor de la cantante.

Interscope Records tiene a artistas como The Black Eyed Peas, Lana Del Rey, Billie Eilish, 5 Seconds of Summer, Tame Impala, Olivia Rodrigo, Karol G, y muchos otros más.

