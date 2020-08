Tu legado vivirá por siempre: Avengers despiden a Chadwick Boseman, Black Panther

Luego de varias luchas donde unieron esfuerzos contra Thanos, Black Panther no pudo más con una, la del cáncer; sin embargo, Los Vengadores, sus compañeros de batalla, reconocieron su gran labor como actor y persona, por lo que en medio de fotografías y emotivos mensajes dieron el último adiós a Chadwick Boseman.

Uno de los primeros que expresó su sentir ante la lamentable noticia de que el también "Rey de Wakanda" murió a los 43 años de edad a causa de un cáncer de colon que lo aquejaba desde ya hace cuatro años, fue Chris Evans, quien interpreta en el universo Marvel al Capitán América.

"Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick era especial. Un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Pocos artistas tienen tanto poder y versatilidad. Le quedaba mucho trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Descansa en el poder, Rey".

Ver esta publicación en Instagram I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. Few performers have such power and versatility. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. My thoughts and prayers are with his family. Rest in power, King. 💙 Una publicación compartida por Chris Evans (@chrisevans) el 28 de Ago de 2020 a las 8:21 PDT

➡️ Nace Daisy Dove, la bebé de Katy Perry y Orlando Bloom

Otro de los que también lamentaron la pérdida de Boseman fue su amigo Thor, protagonizado por Chris Hemsworth, quien acompañó su mensaje en donde aparecen ambos actores muy sonriendo a la cámara.

"Te voy a extrañar amigo. Absolutamente desgarrador. Una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Enviando amor y apoyo a toda la familia".

Ver esta publicación en Instagram Gonna miss you mate. Absolutely heartbreaking. One of the kindest most genuine people I’ve met. Sending love and support to all the family xo RIP @chadwickboseman Una publicación compartida por Chris Hemsworth (@chrishemsworth) el 28 de Ago de 2020 a las 8:40 PDT

Hulk, Mark Ruffalo, también se solidarizó ante la muerte de Chadwick, recordándolo como un gran hombre con un "inmenso talento".

"Todo lo que tengo que decir es que las tragedias acumuladas este año sólo se han hecho más profundas con la pérdida de Chadwick. Qué hombre y qué inmenso talento".

Ver esta publicación en Instagram All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of @chadwickboseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord, love ya. Rest in power, King. Una publicación compartida por Mark Ruffalo (@markruffalo) el 28 de Ago de 2020 a las 8:52 PDT

"Chadwick era una persona que se tomaba el tiempo para ver realmente cómo estabas y daba palabras de aliento cuando te seguías inseguro", así lo describió la Capitana Marvel, protagonizada por la actriz Brie Larson.

"Era alguien que irradiaba poder y paz (…) Estoy honrada de tener los recuerdos que tengo, las conversaciones y las risas".

Ver esta publicación en Instagram Chadwick was someone who radiated power and peace. Who stood for so much more than himself. Who took the time to really see how you were doing and gave words of encouragement when you felt unsure. I’m honored to have the memories I have. The conversations, the laughter. My heart is with you and your family. You will be missed and never forgotten. Rest in power and peace my friend. Una publicación compartida por Brie (@brielarson) el 28 de Ago de 2020 a las 8:03 PDT

Aunque no era parte del equipo de Los Vengadores, Star-Lord, de Guardianes de la Galaxia, interpretado por Chris Pratt, también dedicó unas palabras acompañadas con una imagen de Chadwick Boseman.

"Mis oraciones están con la familia y los seres queridos de Chadwick. El mundo extrañará su tremendo talento. Dios lo tenga en su gloria".

Ver esta publicación en Instagram My prayers go out to Chadwick’s family and loved ones. The world will miss his tremendous talent. God rest his soul. #wakandaforever Una publicación compartida por chris pratt (@prattprattpratt) el 28 de Ago de 2020 a las 8:25 PDT

➡️ Robert Pattinson sorprende como Batman en primer teaser

Y quien no podía faltar fue Marvel, quien ha hecho posible el nacimiento de todos estos personajes con quienes ha interactuado y conocido de cerca.

"Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz".

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x — Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020

Sin más, Chadwick Boseman es un actor que sobresalió en el mundo de la cinematografía y que seguramente la gente recordará por siempre y con mucho cariño...

¡Wakanda Forever!