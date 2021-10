Verónica Toussaint tiene cáncer de mama

Durante un programa de televisión en vivo, la actriz y conductora, Verónica Toussaint reveló que tiene cáncer de mama, por lo que invitó a las mujeres a explorarse y a realizarse la mastografía para la detección oportuna de esta enfermedad.

Fue en televisión abierta, a través del programa vespertino “Qué Chulada” en Imagen TV, que la artista compartió su diagnóstico, a propósito del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Celebridades Lele llega al regional mexicano con Ángela Águilar

“Llega el mes de octubre, el mes rosa, nos recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la mastografía y que debemos checarnos, pero nadie te prepara cuando te dicen ‘tienes cáncer’, esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo con ustedes, es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita”, dijo la conductora durante el programa en el que comparte micrófono con Mariana H. y Annie Barrios.

Ganadora de un Ariel en la categoría de coactuación femenina por su trabajo en la cinta “Oso polar” , expresó su sentir, y a pesar de la impactante noticia, se mostró optimista y dispuesta a sobrellevar de la mejor manera, este reto que la vida le ha puesto en frente.

Tras su detección hace un mes, precisó que ya se encuentra en tratamiento y se declaró confiada y en buenas manos.

Gossip Aprende el ABC del stand up con La Caja Popular

“Confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo, para que este proceso pase pronto y de la mejor manera, desde mi trinchera les digo, por favor, vayan al doctor (…) A título personal, estar aquí todos los días, con el apoyo de mis compañeras y de todos mis compañeros que hacen este programa, ha hecho este proceso más luminoso”, refirió la conductora.

Verónica aseguró que es un proceso complicado, pero que decidió abrirse y compartir con su púbico para sentirse acompañada y para fomentar entre las mujeres, una cultura de exploración, valoración y prevención para poder sumar esfuerzos y salvar más vidas, puesto que una detección temprana conduce a una probabilidad mucho mayor de dar un combate más óptimo a esta enfermedad.

“Es difícil dar esta noticia aquí en vivo, pero para mí es muy importante que sepan que lo que estoy pasando lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos a tiempo, gracias a todos por darme esta luz que estoy necesitando”, enfatizó.