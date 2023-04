Vicente Fernández, vivo a través del recuerdo de sus nietos

La familia de don Vicente Fernández (QEPD) es numerosa y aunque muchos están dedicados a continuar con el legado que, el cantante dejó en la música, otros como los hijos de Vicente Fernández Jr, se imponen en el negocio de la gastronomía, otra de las grandes pasiones del intérprete de "Volver, Volver" y abren su negocio Café Bros Co.

Ramón y Vicente Fernández Jr, hijos del primer matrimonio de Vicente Fernández Abarca, primogénito del Charro de Huentitán. En exclusiva para Diario de Querétaro, los empresarios gastronómicos platicaron acerca del proyecto que iniciaron hace algunos años y está inspirado en su abuelo.

Para Vicente, su abuelo siempre fue una figura paterna, un roble que nunca se dio por vencido por lo que quería.

“Por más situaciones que pudo haber enfrentado, nunca se dobló, siempre sabía a dónde quería llegar y qué quería hacer y así lo recuerdo, como motivación de que sí se puede y se puede conseguir lo que tú quieres”.

Según platican los hermanos Fernández, su vida a sido complicada, principalmente cuando desde muy pequeños tuvieron que alejarse del núcleo familiar para ir a vivir a Estados Unidos, tras el secuestro de su padre Vicente Fernández Jr en su estadía en el vecino país encontraron dos amores, la música y el sabor de los bagels, una comida que disfrutaban desde que eran pequeños y ahora es la estrella de Café Bros Co.

Foto: Cortesía | Ramón Fernández

“Los negocios y la música se me hacen parecidos en el aspecto de verlo como arte. La gastronomía, el café y la música van de la mano, y son parecidos en que si no es algo que practicas y a lo que le dedicas tiempo y práctica no te van a salir los resultados que esperas”, dice Ramón Fernández.

Como la mayoría de los emprendedores qué comenzaron a crear meses antes de la pandemia y luego por esta tuvieron que cambiar de estrategias, los hermanos decidieron arriesgarse y en lo que esperaban el momento adecuado para abrir, Ramón Fernández comenzó a embotellar su extracto de café frío Wake Up Cold Brew y a distribuirlo en diferentes puntos de la ciudad, para que la marca comenzará a darse a conocer.

Luego de la larga espera en agosto de 2021, los hermanos Fernández inauguraron un pop-up de Café Bros Co. en Zapopan Jalisco, esto con la intención que los clientes probaran sus platillos durante un mes para luego expandirse por toda la ciudad. En esa transición la familia sufrió un golpe, el patriarca había enfermado.

Foto: Cortesía | Ramón Fernández

“Fuimos al rancho, comimos con él y le platicamos de este proyecto, y nos apoyó totalmente”, recuerda Ramón Fernández.

“Mi hermano y yo decidimos ponerlo, porque ya teníamos todo, ya habíamos planeado todo, ya le habíamos puesto fecha y unos meses antes, cuando fuimos con mi abuelo, de hecho la última vez que mi hermano y yo pudimos realmente convivir con mi abuelo fue para irle a platicar de este proyecto”, recordó.

Con la bendición de Vicente y el ímpetu emprendedor, los jóvenes abrieron el lugar, donde pusieron todo el corazón y honraron las enseñanzas de su abuelo, quien siempre les dio el ejemplo de trabajo y superación. "Siempre salir adelante y dar lo mejor, sin importar las circunstancias".

Gracias a su impecable servicio y al inigualable sabor y cálidas el lugar se ha vuelto uno de los consentidos en Zapopan donde ya piensan abrir una nueva sucursal; en Ciudad de México, también han logrado posicionar su marca.

Foto: Cortesía | Ramón Fernández

“Nos gustaría a futuro extendernos, hemos hecho dos pop ups en la Ciudad de México y realmente nos han aceptado muy bien, fue un mercado que gustó del concepto super bien y gustó mucho, tenemos en mente regresar para quedarnos”.

Aunque han tenido detractores como en todo, los jóvenes han demostrado tener talento y visión para los negocios y que lo que han ganado es por la dedicación qué ponen cada día en la qué nada tiene que ver con su apellido.

“Pero para mí el desafío fue poder demostrar que puede ser un proyecto que va más allá de tu nombre. Siempre he creído que venir de una familia tan importante te abre muchas puertas pero no te garantiza que se queden abiertas”, finalizaron los hermanos Fernández.

