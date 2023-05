Confirmado: Black Eyed Peas en Querétaro

El grupo de hip-hop anuncia su regreso a México este año con su “Elevation World Tour”. Nuestro estado forma parte de una de las diez fechas confirmadas.

Tras su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, William James Adams Jr. (will.i.am), Allan Pineda Lindo (Apl.de.ap), Jaime Luis Gomez (Taboo) y Jessica Joy Seria Reynoso (J. Rey Soul) anunciaron su retorno a tierras mexicanas en septiembre de este año.

Se estarían presentando en Querétaro el primero de octubre en sede por anunciar. Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Cancún, Tijuana, Mexicali y Guadalajara son las otras ciudades que estarían visitando.

Black Eyed Peas es un grupo estadounidense de hip-hop que ha estado activo desde 1995. Durante el período de 2002 al 2016 Stacy Ann Ferguson, conocida como Fergie, fue la voz femenina de la agrupación. Entre sus canciones más populares se encuentran: “Let’s Get It Started”, “Where Is The Love?”y “I Gotta Feeling”.

A pesar de que es un hecho que Black Eyed Peas se presentará en Querétaro, hasta el momento se desconoce el recinto, los precios y la fecha en la que los boletos saldrán a la venta. Por lo pronto las únicas fechas habilitadas en su página de Ticketmaster son las de su tour por Europa y Reino Unido que durará del 9 de junio al 23 de agosto.

