Evanescence vendrá a Querétaro, Pulso GNP confirma fecha

Lo que empezó como un rumor en redes sociales, hoy por fin ha sido confirmado. Evanescence vendrá a Querétaro y lo hará como parte de la cuarta edición del Pulso GNP.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial, donde la empresa de conciertos Ocesa informó que el festival se realizará el 7 de octubre en el Autódromo de Querétaro.

Pulso GNP reaparece en redes sociales con misteriosa imagen… ¿ se unirá Evanescence al cartel?

Además, se reveló cómo quedará el cartel luego de que en marzo se pospusiera la fecha inicial del evento, debido a “problemas de logística y programación” con los artistas.

Además de Evanescence, están confirmados Adriel Favela, Allison, Austin TV, Capital Cities, Clubz, Diamante Eléctrico, División Minúscula, Gera Mx, León Benavente, Lasso, Los Dynamite, Los Muchachos, Michelle Maciel, Midnight Generation, Moenia, Morat, Sebastián Yatra, Siddhartha y The Flaming Lips.

Y han quedado fuera de la edición Bellakath, Celest, Danny Ocean, Kygo, La Gusana Ciega, Love of Lesbian, Residente y The War on drugs.

Los boletos se pueden adquirir en preventa Citibanamex este lunes 15 de mayo, a partir de las 14:00 horas, por medio de Eticket. La venta general comenzará el martes 16 de mayo, a las 14:00 horas.

Para más información, ver la página www.pulsognp.com.mx o las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok: @PulsoGNP.