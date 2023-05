Pulso GNP reaparece en redes sociales con misteriosa imagen… ¿ se unirá Evanescence al cartel?

Con la frase “mantengan los ojos súper abiertos”, el festival Pulso GNP publicó en sus redes sociales una misteriosa imagen que podría revelar la participación de nuevos artistas en el cartel de este año.

Se trata de un dibujo panorámico del evento masivo, en el que se observan algunos guiños, símbolos y logos de varias bandas, incluso uno que podría pertenecer a Evanescence.

Fans sin Pulso, piden que se mejore cartel

“¿Enserio si estará Evanescence?”, “Evanescence, ¡al fin!”, “Evanescence en el árbol de las llamas”, reaccionaron algunos usuarios, mientras que otros identificaron a Morat, Allison, Los Dynamite, The Flaming Lips, LngSHT, Sebastián Yatra, entre otros.

Hay que recordar que la cuarta edición del festival Pulso GNP se había programado originalmente para el 6 de mayo, pero debido a problemas de logística, los organizadores decidieron posponerla para octubre.

“Debido a cuestiones de logística y programación con nuestros talentos, hemos tomado la decisión de posponer la cuarta edición de Pulso GNP para el próximo mes de octubre. De parte de los organizadores, músicos, staff, expositores, producción y patrocinadores, agradecemos la comprensión de los fans que hacen realidad esta gran aventura” , señalaron.

Antes del cambio de fecha, el festival había confirmado la participación de Adriel Favela, Austin TV, Bellakath, Celest, Clubz, Danny Ocean, Diamante eléctrico, Gera Mx, Kygo, León Benavente, La Gusana Ciega, Lasso, Love of Lesbian, Los muchachos, Midnight generation, Moenia, Michelle Maciel, Residente, Siddhartha y The War on drugs.

Y de ser real la participación de Evanescence, se trataría de la segunda ocasión que Pulso GNP la incluye en su programación; ya que en 2020 la banda iba a ser la headliner del festival, pero debido a la pandemia de Covid-19, dicha edición tuvo que suspenderse.