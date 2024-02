Dakota Johnson y la directora S.J Clarkson celebran empoderamiento femenino con Madame Web

Dakota Johnson (“50 sombras de Grey”) y la directora S.J Clarkson (“Succession”, “Orange Is The New Black”) consideran que el súper poder de las mujeres en el mundo real es ser femeninas.

Puede interesarte: Superman Legacy: conoce al actor que será Lex Luthor en la nueva película de DC Comics

Por ello, celebran esa feminidad y fortaleza en la cinta “Madame Web”, el más reciente título del llamado “Spiderverso”, cuyas protagonistas son un grupo de heroínas que trabajan juntas por un bien común.

En entrevista con El Sol de México, la actriz comentó que la idea de que las mujeres no pueden desempeñar tareas en conjunto no es precisamente un tema de género, pues la convivencia está más relacionada con los individuos.

OMG! Marvel despide a Jonathan Majors: ¿qué pasará con el personaje de Kang?

“Hay muchas dinámicas diferentes que pueden existir entre las mujeres, cuando te han criado o estás programada para ser competitiva, o para ser falsa… He tenido momentos complicados trabajando con mujeres, pero también he tenido momentos increíbles”.

La también fundadora de la productora Tea Time Pictures, agregó que le gustaría enviar a los fans con esta cinta un mensaje: “invitarlos a genuinamente apoyar, proteger, enaltecer y querer que la otra sea la mejor y más poderosa versión de sí misma”.

La historia está basada en un personaje de Marvel, que forma parte del universo de “Spiderman”, siendo ésta la primera adaptación cinematográfica de este cómic.

Sigue los pasos de “Cassandra” (Dakota), una paramédica con poder de clarividencia, que tras enfrentar su pasado se ve obligada a reunir a un grupo de heroínas para enfrentar a un enemigo que amenaza sus vidas.

Alfombra roja de la película “Madame web” FOTO:Romina Solis / El Sol de México

La realizadora aseguró que la sororidad que se muestra en pantalla se reflejó también detrás de cámaras, pues ella y el resto del elenco (conformado por figuras como Sydney Sweeney, Isabela Moner, Emma Roberts y Celeste O´Connor), sostenían pláticas todas las mañanas.

Asegura que fue muy afortunada de haber ensamblado este cast, que calificó como increíble, pues resultó ser una experiencia muy colaborativa, y eso permitió un buen desarrollo del rodaje.

“Cuando tienes un buen entendimiento de lo que estás haciendo todos los días, le das a todo el mundo la confianza, y por ende podemos trabajar mejor”, subrayó.

LA CLAVE ESTÁ EN LOS PERSONAJES

En los últimos años se han popularizado otras series y películas protagonizadas por heroínas, entre las que destacan “She Hulk”, “Black Widow”, “Mujer Maravilla”, “Capitana Marvel” y “Wandavision”, cuya protagonista es “La Bruja Escarlata”.

Al respecto, S.J Clarkson opinó que la facilidad para presentar un proyecto como estos ante los estudios, radica en tener protagonistas fuertes, y que dejen un mensaje positivo a la audiencia.

“Lo principal son los buenos personajes, eso es lo que me gustó de este proyecto. Es un gran personaje con un gran súper poder, que es usar su mente, demuestra que no necesitas tener súper fuerza para ser un héroe”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Y continuó: “El hecho de que sean mujeres, es increíble y es muy poderoso para mí. Es increíble poder contar estas historias, ojalá tengamos más historias como ésta”.

Antes de su jornada de entrevistas, la realizadora y parte del elenco, en el que figura el mexicano José María Yázpik, encabezaron una alfombra roja en la Ciudad de México previa al estreno de “Madame web”, que ya se encuentra disponible en salas de cine. Es apta para adolescentes y adultos.