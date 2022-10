David O. Russell vuelve con Amsterdam pese a acusaciones de abuso laboral

Luego de más de cinco años de ausencia, el director David O. Russell regresa al ámbito cinematográfico con un nuevo proyecto en el que reúne un elenco estelar, integrado por Robert De Niro, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Rami Malek, y la cantante Taylor Swift, entre otros.

A pesar de los señalamientos de acoso, violencia y mal comportamiento en el ámbito laboral en su contra, el director reaparece con Ámsterdam, una cinta ambientada en los años 30, sobre un grupo de amigos que presencian un asesinato y del cual son culpados; su misión será salir bien librados de la acusación.

Te puede interesar: Abracadabra 2 invoca la unión femenina

Gossip Andrés Delgado diversifica su trabajo actoral

Durante una conferencia de prensa virtual, el elenco reconoció la gran labor del director a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos fue Robert De Niro, quien trabajó con Russell en el filme Joy, de 2015.

“He trabajado más intensamente con David, la hemos pasado genial. Él escribe mientras filma, se para detrás de la cámara o del operador o la computadora de mano y les dice a dónde ir y dónde ver”, compartió el veterano actor.

“A veces, el mejor diálogo y la mejor forma de expresarlo pueden surgir de los momentos tan espontáneos que no tienes tiempo para pensar en ellos y eso es muy divertido”, afirmó De Niro, quien da vida al general Gil Dillenbeck en la nueva trama.

“Este personaje es un héroe militar, era parte de la élite, pero al mismo tiempo, una persona que se relacionaba como un hombre común”, agregó.

Historia entre amigos

La película comenzó a trazarse hace cinco años, en una cena entre el director y el protagonista, Chritian Bale, con quien colaboró en La gran estafa (2013) y The Fighter (2010), misma por la que Bale ganó un Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto, al año siguiente del estreno.

De acuerdo con Russell, la trama está basada en los valores de la amistad y el amor. “Estábamos muy interesados en crear personajes originales con los que nos gustaría pasar el rato, queríamos personajes que no hubiéramos visto antes hacer a actores como Margot, a John David Washington, a Christian…, fue ahí donde comenzó todo.

Foto: Disney Studios

“Poco a poco empezamos a aprender de la historia, las circunstancias inusuales de este médico Burt (Bale) y sus dos mejores amigos Val y Harold (Robbie y Washington, respectivamente), queríamos tener tres mejores amigos que fueran un soporte para el protagonista y que pudieran manejar cualquier situación, que pasaran por algo juntos, algo épico, algo que sería divertido de seguir, inspirador y, a la vez, recontar una historia real que conocíamos, mezclada con la ficción”, comentó el también guionista.

Margot Robbie da vida a Valerie Voze, una mujer inteligente, que envuelve al espectador con su elegancia y sensualidad.

Gossip ¡Vuelve Wolverine! Deadpool 3 estrena primer tráiler; aquí todo lo que sabemos

“Afortunadamente tuve mucho tiempo para preparar la personalidad de Valerie, tal vez demasiado para ser honesta. Ella es un poco chiflada, le interesa el arte, me enamoré de ella porque marcha a su propio ritmo, tiene un pacto de amistad que hace con Harold y Burt, lo cual los hace un trío muy unido. No hablo por todos los demás, pero creo que terminas confundiendo partes de nosotros mismos con el personaje y creo que eso se transmite de una manera muy auténtica en la cámara; tal vez hay cosas extraídas de su historia, tal vez de tu propia historia personal también, eso hace que esta película extraña se vuelva mágica”, contó.

Quien destacó el clima laboral durante el rodaje fue John David Washington. Para él, la actitud humilde de los demás y la ausencia de egos fue lo mejor para tener un proyecto de calidad. “Cuando comenzamos, prevaleció el amor y el respeto mutuo. No hubo egos, eso hizo que fuera más fácil bajar la guardia para ser vulnerable e intentar cualquier cosa porque sabes que los miembros del elenco te recogerán y Christian Bale fue un gran líder en ese sentido.

"El segundo día en el set, entró en mi camerino y dijo: ‘bienvenido, ¿has terminado tu primera toma?’ Y quiero decir que eso fue muy importante, eso fue genial. No tenía que hacer eso. Podría haber ido directamente a su camper”, recordó el actor quien además reveló parte de los consejos que le dio Bale para mejorar la interpretación de su personaje en la trama. Y no sólo en pantalla están los grandes nombres, sino también detrás de ésta. Ejemplo de ello es el trabajo del mexicano Emmanuel El Chivo Lubezki quien fue el director de fotografía. “Este thriller cómico lo llevamos a una increíble e impactante historia no contada antes. Creo que, cuando el público termine de ver esta película se preguntará ¿cuál es mi Ámsterdam? Sabes, tuve una gran conexión con todos mis compañeros que me llevó a un lugar donde pude trascender".