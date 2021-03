De estreno, la queretana Viviann Baeza dice “No” a la infidelidad

“No” es el nuevo sencillo que está de estreno en todas las plataformas digitales. Se trata del nuevo lanzamiento de la cantante y conductora queretana, Viviann Baeza, quien retomó una experiencia personal para hablar sobre infidelidad, desamor y empoderamiento.

En exclusiva para DIARIO DE QUERÉTARO, Viviann comparte que este, su tercer sencillo, se trata de una canción inédita, de autoría propia, que relata de vivo corazón la historia de un amor que parecía perfecto y la traición de una amistad ; sin embargo, lejos de resultar un trabajo “cortavenas” se convirtió en un grito de liberación y empoderamiento contra toda injusticia.

Luego de que ayer hiciera el lanzamiento oficial en todas las plataformas, Viviann manifestó sentirse muy contenta y muy agradecida con todas las personas que hicieron posible este nuevo sencillo.

“Lo he venido trabajando desde el año pasado, es una composición mía, junto con grandes de la música como Paolo Stefanoni y Omar Kawas (…) Es una rola totalmente personal, una experiencia que resultó en algo muy padre, que es este nuevo sencillo”, aseveró.

“No” es una pieza que aterriza un variado concepto que mezcla notas de pop, hip hop , R&B y ritmos latinos, lo cual, además de presentar una interesante combinación musical, denota el histrionismo y versatilidad que caracteriza la voz de esta joven intérprete.

Con esta composición, Viviann asegura haber cerrado ciclos: “me es difícil expresarme con palabras, pero componerla me ayudó mucho a sanar”.

Nueva fase como conductora

Con pasos firmes, la carrera artística de Viviann Baeza va sumando grandes satisfacciones, abriéndose paso tanto en la música, como en la conducción.

“ha sido un proceso largo, de altibajos; así es esta industria, pero estoy muy contenta con todas las oportunidades que se me han brindado. Fui participante de realities shows como La Academia Kids y luego de La Voz, que fue una de las experiencias que más me marcó y fue ahí donde decidí que realmente me quería dedicar a esto y me lancé con todo. Después se me presentó la oportunida de ser conductora en mi casa Azteca, en el programa Deezer Live; sin descuidar lo que realmente me apasiona, que es la música”, afirmó.

Además, señala que su nueva faceta como conductora le ha permitido combinar sus gustos, ya que los temas y tendencias van dirigidos a la música.

“He tenido la oportunidad de entrevistar a muchos artistas que yo admiro muchísimo como Edith Márquez, Guaynaa, la Arrolladora, banda Los Sebastianes y estoy muy agradecida por ello”, compartió satisfecha.

Respecto a sus proyectos venideros, apuntó que sigue preparándose para ser mejor conductora y ya está trabajando en su próximo lanzamiento.

“Se viene también un nuevo sencillo, en aproximadamente tres meses, y estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de componerlo con Alejandra Zeguer que ahorita es una de las mujeres más reconocidas en cuanto a composición refiere. Ha compuesto los últimos temas de Alejandra Guzmán, Yuridia y comparto esa canción con Luciano Luna que también es uno de los mejores compositores del regional mexicano. Estoy disfrutando de la vida, de la música”, celebró.