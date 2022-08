“Donde hubo fuego” mostrará las condiciones de trabajo de los bomberos

Motivado por el sentimiento de venganza tras el asesinato de su hermano Daniel, Poncho (Iván Amozurrutia) decide ingresar al Cuerpo de Bomberos para conocer la verdad. Ahí conoce a Olivia(Esmeralda Pimentel), una bombero que lucha contra su abusador. El deseo de venganza los une.

También integran el elenco de Donde hubo fuego, que estrena hoy en Netflix, Itatí Cantoral, Eduardo Capetillo, Polo Morín, y Daniel Gama, entre otros.

“Uno de mis objetivos es que se abra la conversación hacia esta profesión, que tanto la sociedad como el gobierno apoyemos con los recursos necesarios para que puedan desempeñar su vocación todos los días y salir a salvaguardar las vidas, les debemos muchísimo a los bomberos”, afirmó Pimentel en entrevista.

El proyecto se adentra en uno de los oficios más arriesgados, según coincidió el talento; su objetivo es evidenciar las carencias que los bomberos sufren actualmente y que la solución a estas problemáticas sean de carácter primordial para la agenda pública.

“Las mujeres no tenían trajes hasta el 2020 que hubo una iniciativa en la Ciudad de México y recibieron por primera vez un traje de protección, normalmente usaban los que los hombres dejaban”, dijo la actriz de La bella y las bestias.

“Usaban equipo viejo, ahí vas viendo que es un tema al que se le tiene que dar mucha importancia, debe de haber un cambio. Después de grabar esta serie, ya me percato más de su presencia, que están alrededor siempre, veo más los camiones de bomberos”, agregó Amozurrutia.

Para Pimentel, este es el primer personaje que ha realizado en melodrama tras haberse cortado el cabello en 2020. Reconoció que, tras la decisión de raparse para un personaje, perdió muchas ofertas laborales, lo que la llevó a un cuadro de depresión.





“Estamos hablando de violencia y esto fue parte de esa violencia que yo sufrí, entonces me aconsejaron que me hiciera una peluca con el cabello que me había cortado y empecé haciendo la audición (para este proyecto) con la peluca puesta, pero no me salía, hasta que me la quité y la hice con mi cabello corto, la mandé y a la hora me dijeron: ‘te quedaste’”, contó la actriz de 32 años.

Es muy importante, sobre todo como sociedad, dejar de estereotipar y encasillar a personas sobre cualquier característica física, es algo que debemos detener. Este tipo de proyectos que representan orientaciones sexuales o situaciones diferentes nos ayudan mucho con la representación, que la gente se pueda sentir identificada y los que, a lo mejor no conocen a alguien con ciertas características, puedan conocerlas desde el respeto, entender y empatizar”, comentó Morín.

En el caso de los actores Morín, Gama y Antonio Sotillo, su preparación para asumir el reto de dar vida a bomberos se extendió por más de tres meses, entre documentos y compartir experiencias directamente con los bomberos; Amozurrutia, por su parte, realizó algunos cambios en su dieta para tonificar su cuerpo.

Este proyecto, también marca el regreso de Eduardo Capetillo a la actuación, tras casi una década de ausencia. Su personaje es Ricardo Urzúa, un hombre que pasó 25 años en la cárcel y, al salir, busca la forma de compartir su propia versión, a través de hechos.

Y representa también el debut actoral de Eduardo Capetillo Gaytán, quien da vida a Urzúa, pero en su etapa de joven, esto debido al gran parecido que tiene con su padre, según comentó el mismo actor que está iniciando su carrera.

"Estoy emocionado y súper agradecido con la vida porque es un proyecto muy especial, haber trabajado con mi papá en mi debut y con actores tan talentosos, gente de producción que terminaron siendo grandes amigos, desde maquillaje, camarógrafos, todos en el set.

"La pasé bien con todos y eso sumado con que estrena el día de mi cumpleaños número 28, en verdad que todo se alineó perfecto", dijo el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.