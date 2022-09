El cachondeo político de Los Amigos Invisibles

Cool love es el título del nuevo álbum de Los Amigos Invisibles. Una grabación que consta de 17 canciones producidas por ellos, en compañía de Cachorro López, y de sus exintegrantes Cheo y Maurimix.

Y lo más interesante de este regreso es que parece mostrarnos a la banda en uno de sus mejores momentos creativos, precisamente un año después de haber cumplido tres décadas de trayectoria.

El disco, que es definido por ellos como “un cóctel de ritmos funk, salsa y baladas acariciables que se funden en la psicodelia” presenta además la peculiaridad de correr casi al mismo tiempo por dos pistas muy claras: Por un lado el afán de diversión, baile y doble sentido (el título del disco es una forma elegante de referirse a un trasero) y por el otro las cuestiones sociopolíticas y económicas de las que ninguna persona medianamente consciente podría abstraerse.

De todo ello platicamos largo y tendido con el vocalista y cofundador de la banda, Julio Briceño.

Julio, ¿por qué lanzar un disco de 17 canciones cuando la industria parece dictar que lo de hoy son las canciones sueltas?

¿Sabes? Esa decisión fue tomada cuando vimos que a nuestro público le gusta que tengamos un disco completo, más allá de tocarlo en vivo, porque ahí tocas sólo los clásicos y algunos temas del nuevo disco, pero vimos que hay un público al que le gusta que hagamos discos completos. Yo en lo personal, al principio quería sacar puro single, pero ellos me convencieron. Y claro, es una apuesta hacerlo así.

Gossip Hot Chip, en el lado oscuro de la pista

Otro detalle que llama la atención es que mientras cada vez más artistas lanzan música producida prácticamente en su habitación, ustedes apuestan por un disco bien producido, como en los viejos tiempos.

Bueno, somos melómanos y creo que desde siempre la banda fue muy autocrítica de lo que se grababa y de lo que se tocaba en los shows, tanto que hasta hay personas que nos han llegado a decir que tenemos un sonido bien identificable. Y sí, tratamos de no parecernos a nada, aunque no inventamos el agua tibia, pero siempre buscamos esa parte del arreglo y de la producción. Crecimos escuchando a Tears for Fears, a The Cure y más recientemente a artistas como Disclosure.

¿Qué canciones destacarías de esta producción?

Mi favorita definitivamente es “Give Us Your Money”, con la locución del político al principio y el funky bien apretado hasta medio rock, porque además es una canción con una melodía súper interesante y en la que hasta pudimos meter una orquesta sinfónica de Budapest, que es algo que no habíamos hecho. Esa canción la hicimos en conjunto con “Superthriller, que es una banda inglesa de la que somos ultra fans.

El focus track del álbum es el tema “Mal pensada”, una canción con un beat aplastante y una melodía tribal que invita a relajar la vida y el cuerpo con los placeres de la música y la fiesta.

¿Qué nos puedes decir de “Mal pensada”? Parece una canción típicamente latina, por el doble sentido que maneja.

Sí, por supuesto. Es ese doble sentido que se maneja tanto en nuestros países y que terminamos llevándolo al extremo de que cada oración tuviera un doble discurso; estuvimos hablando sobre ello en el grupo y bueno, en estos tiempos de tantas cosas malas, yo creo que el doble sentido hasta termina uniendo parejas, por tantas situaciones en las que funciona, así que creo que de alguna manera estamos contribuyendo con que se haga más el amor y menos la guerra, además de que esa canción la hicimos con nuestro guitarrista original, Cheo Pardo. Me encanta la canción porque también trae por ahí unos tambores y trombones de la costa de Venezuela y del Fania de los setenta… Como de Willie Colón.

En el caso de este track, si nos quedáramos sólo con la primera parte de cada línea, la letra sería como la de cualquier canción de reggaetón, pero ya con lo que le añaden al final de cada línea se convierte en algo distinto.

Claro, Los Amigos Invisibles siempre nos hemos caracterizado por ese doble sentido, a mucha gente le gusta y a mucha gente no, pero más que groseros tratamos de ser cómicos, cachondos, ¿ya sabes? Picarones.

“Cachondos” parece una buena forma de definir su estilo. ¿Qué es lo más candente que ha hecho algún seguidor o seguidora de la banda?

Bueno, he visto muchas cosas… Me ha sucedido que estando en la tarima me agarran el miembro, y bueno, pues nada más me da risa… Una vez que me bajé el pantalón hasta me pusieron dinero, ¡como si fuera un stripper! En Venezuela creo que nos pasaban más cosas, porque además éramos más jóvenes y todo era una locura, pero ahora lo que pasa es más de vacilón. ¿Pero sabes qué? Ese cachondeo ayuda un poco, por ejemplo a las parejas, para que saliendo del show se toquen y la pasen bien.

En la portada del disco aparecen los rostros de todo el equipo que trabajó en esta grabación, una detallista manera de agradecerles por parte de la agrupación.

Gossip Moderatto: “Tenemos mucho humor, pero nos tomamos esto en serio”

Háblanos de la portada del disco, que es un claro homenaje al Sgt. Peppers… de The Beatles.

Sí, pues para empezar durante la pandemia pasé mucho tiempo escuchándolos. Pero en cuanto a la portada, primero teníamos una que no me convencía, y después se me ocurrió que podríamos hacer algo que hiciera referencia a alguna de esas portadas famosas de los grandes discos, así que simplemente sacamos esta idea en donde pusimos en la carátula a todas, absolutamente todas las personas -ingenieros compositores, orquesta- que participaron en esta grabación.

Ya llevan 30 años como banda. ¿Hay algo que quizá buscaban en sus inicios y que dejaron de buscar o algo que por el contrario no buscaban y ahora sí?

La última es más fácil, porque lo que no estábamos buscando o no sabía que buscábamos era vivir de la música, sobre todo en Latinoamérica, pero a nivel musical o creativo no sé… Porque siempre, desde el día uno, siempre he estado pendiente de que el show sea de primera, de que los discos estén finos. Tal vez al principio nos preocupábamos mucho de sonar en las discotecas, porque se pensaba que había que sonar ahí, pero ahora sabemos que si no sonamos no pasa nada, porque a lo mejor nuestro público ya no es de ir a discotecas, eso puede ser.

Tras la salida de este disco, la banda se preparaba para iniciar su nueva gira que pasará por Perú, Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos, además de México, donde harán una escala en el Teatro Metropólitan, este 12 de noviembre.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Arte Banksy en México (digitalizado y fragmentado)

Mundo Los retos de las “Metaversidades”