El perreo no es para enamorarse: Kalimba

Para Kalimba, las plataformas digitales son importantes, sin embargo, no indispensables. Esta postura la externó luego de que se le cuestionara su opinión sobre la decisión de que Universal Music retirara el contenido musical de sus artistas de la plataforma de TikTok, debido a que no se tiene una retribución adecuada para el artista y además no se tiene un uso regulado de la inteligencia artificial.

“Jamás me atrevería a opinar de la decisión de la gente que está en la postura de tomar esa decisión, jamás porque la información que yo pudiera tener que ser casi nula, yo estoy clavado con tener más mi guitarra en la mano que saber lo que pasa en las plataformas, entonces tengo poca información por decisión propia”, afirmó el cantante en conferencia de prensa.

“Pero es eso, sé que hoy es importante, no creo que las plataformas vayan a perder importancia, por el contrario, van a tener más relevancia, pero a mí me tocó la bendición de nacer en una época en la que ni siquiera existían y eso nunca detuvo a la humanidad. No las demerito, creo que tendrán cada vez más importancia, pero tener importancia no las hace indispensables, lo más importante que tiene un artista a través de managers, PR y demás es llegar al público y hoy existen millones de puertas para llegar”, agregó.

Reconoce que cada una de estas plataformas maximiza el trabajo de los artistas, incluso muchos de ellos han tenido éxitos virales debido a la inmediatez que pueden manejar, pero para él, lejos de enfocarse en seguidores o que sus canciones sean las más escuchadas, Kalimba busca llegar al corazón de muchas personas.

“Nada satisface más al artista real, al que quiere crear arte, no followers, sino lo que más me importa es llevar mi música a la gente que me quiere escuchar.

“No tenemos que ahogarnos en un vaso de agua, considero que es la decisión que tomaron, la decisión correcta, ellos sabrán, pero yo me dedico a hacer música que llegue a los corazones y ellos sabrán cómo llevarlo”, expresó.

El artista de 41 años se reunió con medios de comunicación para compartir el estreno de su reciente sencillo “Déjame Amarte”, ya disponible en Spotify.

Esta canción nació hace siete años cuando tuvo una decepción amorosa, fue hasta ahora que, tras tener el respaldo de Universal, luego de ser artista independiente, pudo lanzarla.

“Me preocupa mucho que se pierda el romanticismo, que todo se vuelva tan momentáneo, hay cosas que son momentáneas, el entretenimiento es eso, noche con amigos, viajes, eso es momentáneo, pero hay cosas que hoy los adultos sabemos que se guardan en el corazón para siempre, eso nos convierte en adultos amorosos o rencorosos.

“Nuestra cultura en general sí influye en la educación y decisión de muchas personas, para mí es muy importante cantarle a la gente para que se vuelva a enamorar de lo bonito. El perreo es para divertirte no para enamorarte y esta canción es para enamorarte”, sostuvo.

Por otro lado, este año, Kalimba celebrará sus 20 años de carrera con un concierto en el Pepsi Center en la Ciudad de México el próximo 23 de mayo.

Esta será la primera vez que presente su Tour K20 en donde hará un recorrido por cada una de sus etapas como cantante, tanto de grupo como de solista.