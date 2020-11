El pop de regreso con Beyoncé, Taylor Swift y Dua Lipa favoritas a los Grammy

Nueva York, Estados Unidos | AFP.- La reina del pop Beyoncé lidera con nueve las nominaciones a los premios Grammy 2021, cuando la industria de la música, devastada por la pandemia de coronavirus, se apresta a celebrar a sus artistas más exitosos.

En segundo lugar con seis nominaciones figuran otras dos estrellas del pop, Dua Lipa -que divulgó un álbum de hits bailables justo cuando las discotecas comenzaban a cerrar en marzo- y Taylor Swift, cuyo álbum con tintes de folclore grabado en plena cuarentena la trajo de regreso al grupo de los mimados de la Academia.

El rapero Roddy Ricch, que ganó un trofeo el año pasado por su colaboración con el fallecido artista Nipsey Hussle, también recibió seis nominaciones, incluida a la canción del año, que premia la composición, por "The Box". Compite asimismo por grabación del año por su trabajo con DaBaby en "Rockstar".

La estadounidense Beyoncé, de 39 años, fue nominada también a esas dos categorías por "Black Parade", así como a la de mejor filme musical por "Black is King".

La canción de Beyoncé "Black Parade" fue difundida en junio, en medio de las masivas protestas nacionales contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd, un hombre negro, a manos de policías blancos en Minneapolis en mayo.

"Levanta el puño al aire, muestra el amor negro", canta Beyoncé, la artista más nominada en la historia de los Grammy, 79 veces.

Aunque ha sido ganadora de 24 gramófonos, en 2017 Beyoncé perdió en la categoría de álbum del año contra la británica Adele en una decisión polémica que es citada a veces como un ejemplo de la falta de diversidad en la Academia.

Swift, que había sido dejada de lado por la Academia en los últimos años, fue nominada al mejor álbum del año por "Folklore", grabado en la cuarentena. El sencillo "Cardigan" compite por mejor canción del año, que premia la composición.

Sus rivales en esa categoría incluyen a "Black Parade" así como a canciones de Ricch, de la ganadora del año pasado, Billie Eilish, y del rapero Post Malone.

La compositora y cantante de blues Brittany Howard, cantante de la banda Alabama Shakes, recibió cinco nominaciones tras difundir su primer álbum sola, "Jaime".

- Black Lives Matter -

Justin Bieber se hizo con cuatro nominaciones en las categorías pop y en música country por primera vez por su trabajo en la canción "10,000 hours" de Dan y Shay.

Tras arrasar el año pasado en las categorías generales, Eilish consiguió cuatro nominaciones este año, al igual que el rapero DaBaby.

Tras un año estupendo, la rapera de Houston Megan Thee Stallion fue nominada al Grammy por primera vez en cuatro categorías diferentes.

El remix de su popular canción "Savage" con la actuación de Beyoncé compite por varios premios incluido grabación del año.

El movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) parece haber captado la atención de la Academia: además del himno al poder negro de Beyoncé, "The Bigger Picture" de Lil Baby, difundida durante las protestas, tiene dos nominaciones.

Y H.E.R., la artista de R&B de 23 años ganadora de dos Grammy, fue nominada a canción del año por "I Can't Breathe" (No puedo respirar), entre las últimas palabras de George Floyd antes de morir y un eslogan de las protestas.

En las categorías latinas, el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny -que anunció el lunes que había dado positivo al coronavirus- compite por el mejor álbum de música mundial con "YHLQMDLG" (Yo hago lo que me da la gana) contra "Por primera vez" de Camilo, "Mesa para dos" de la puertorriqueña Kany García, "Pausa" del puertorriqueño Ricky Martin y "3:33" de la costarricense Debi Nova.

Compiten asimismo por el mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo "Aura" de la agrupación de tango electrónico uruguayo-argentina Bajofondo, "Monstruo" de la chilena Cami, "Sobrevolando" de la banda de reggae puertorriqueño Cultura Profética, "La conquista del espacio" del argentino Fito Páez y "Miss Colombia" de la cantante colombiana-canadiense Lido Pimienta.

Muchas mujeres fueron nominadas en las principales categorías, y también arrasaron en las nominaciones por género musical, incluido mejor álbum country y mejor actuación de rock.

La artista indie californiana Phoebe Bridgers recibió cuatro nominaciones incluida la de mejor artista revelación, y la reclusiva Fiona Apple compite en tres categorías, incluidas las de rock y música alternativa.

Sin embargo esta artista que desdeña a la industria fue dejada fuera de las categorías generales, pese a que su mundialmente aclamado "Fetch The Bolt Cutters" es el primer disco en casi una década que recibe un 10 perfecto de la publicación musical Pitchfork, una autoridad en la materia.

Las nominaciones de 2021 parecen un paso adelante en los esfuerzos de los Grammy por mejorar la diversidad y reflejar mejor los ránkings, pero muchos fueron dejados de lado y en las redes sociales muchos comentaron que queda bastante por hacer.

A pesar de ser mencionado como un gran favorito, el cantante canadiense de R&B The Weeknd no recibió una sola nominación.

El álbum "Chromatica" de Lady Gaga, difundido en la pandemia, solo obtuvo dos nominaciones. Y la banda de K-pop BTS recibió una sola nominación, por mejor actuación de un dúo o grupo pop.

Las principales nominaciones a los premios Grammy

Estos son los nominados en las principales categorías a la 63ª edición de los premios Grammy, que serán entregados el 31 de enero de 2021 en Los Ángeles:

- Álbum del año -

Jhene Aiko, "Chilombo"

Black Pumas, "Black Pumas (Deluxe Edition)"

Coldplay, "Everyday Life"

Jacob Collier, "Djesse Vol. 3"

Haim, "Women In Music Pt. III"

Dua Lipa, "Future Nostalgia"

Post Malone, "Hollywood's Bleeding"

Taylor Swift, "Folklore"

- Grabación del año (mejor canción) -

Beyoncé, "Black Parade"

Black Pumas, "Colors"

DaBaby featuring Roddy Ricch, "Rockstar"

Doja Cat, "Say So"

Billie Eilish, "Everything I Wanted"

Dua Lipa, "Don't Start Now"

Post Malone, "Circles"

Megan Thee Stallion con Beyonce, "Savage"

- Canción del año (composición) -

Beyoncé, Denisia Andrews, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim "Kaydence" Krysiuk and Rickie "Caso" Tice, "Black Parade"

Roddy Ricch y Samuel Gloade, "The Box"

Taylor Swift y Aaron Dessner, "Cardigan"

Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk y Billy Walsh, "Circles"

Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa y Emily Warren, "Don't Start Now"

Billie Eilish y Finneas O'Connell, "Everything I Wanted"

HER, Dernst Emile II y Tiara Thomas, "I Can't Breathe"

Julia Michaels y JP Saxe, "If The World Was Ending"

- Mejor artista revelación -

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

- Mejor video musical -

Beyoncé, "Brown Skin Girl"

Future, featuring Drake, "Life Is Good"

Anderson.Paak, "Lockdown"

Harry Styles, "Adore You"

Woodkid, "Goliath"

- Mejor álbum de rap -

D Smoke, "Black Habits"

Freddie Gibbs & The Alchemist, "Alfredo"

Jay Electronica, "A Written Testimony"

Nas, "King's Disease"

Royce Da 5'9", "The Allegory"

- Mejor álbum de rock -

Fontaines DC, "A Hero's Death"

Michael Kiwanuka, "Kiwanuka"

Grace Potter, "Daylight"

Sturgill Simpson, "Sound & Fury"

The Strokes, "The New Abnormal"

- Mejor álbum de pop vocal -

Justin Bieber, "Changes"

Lady Gaga, "Chromatica"

Dua Lipa, "Future Nostalgia"

Harry Styles, "Fine Line"

Taylor Swift, "Folklore"

- Mejor álbum de música alternativa -

Fiona Apple, "Fetch the Bolt Cutters"

Beck, "Hyperspace"

Phoebe Bridgers, "Punisher"

Brittany Howard, "Jaime"

Tame Impala, "The Slow Rush"

- Mejor álbum de música mundial -

Antibalas, "Fu Chronicles"

Burna Boy, "Twice as Tall"

Bebel Gilberto, "Agora"

Anoushka Shankar, "Love Letters"

Tinariwen, "Amadjar"

- Mejor álbum pop latino -

Bad Bunny, "YHLQMDLG"

Camilo, "Por primera vez"

Kany García, "Mesa para dos"

Ricky Martin, "Pausa"

Debi Nova, "3:33"

- Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo -

Bajofondo, "Aura"

Cami, "Monstruo"

Cultura Profética, "Sobrevolando"

Fito Páez, "La conquista del espacio"

Lido Pimienta, "Mis Colombia"

