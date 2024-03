El reggae me reconforta: Lengualerta

El cantante "Lengualerta" se presentó en San Juan del Río como parte del Festival Artístico Internacional, y se llevó una grata sorpresa con la respuesta del público, y al tocar en el Jardín de la Familia, en el centro de la ciudad.

"Estoy contento, me gustó el público y siempre está chido que vengan los niños y niñas al concierto. Me gustó que fue en la plaza porque es bien distinto cuando es abierto a todo público. Siempre es otra magia".

Gossip

El cantante originario de Naucalpan, en la Ciudad de México, pone mucha atención en el mensaje de sus letras, pues es muy importante que vaya más allá del entretenimiento y que deje una semilla.

"No debemos subestimar el poder de nuestra voz, de nuestra palabra y de nuestra acción, el sistema busca hacernos creer que no podemos ingerir en los cambios y debemos hacerlo. Muchas veces pensamos que una acción aislada no funciona, pero son cientos de miles de acciones aisladas que sí repercuten".

El ex integrante de la agrupación "Tijuana No!", retoma elementos de la cultura Sound System (originaria de Jamaica) para explorar el reggae, que describe como un género muy noble que conecta con la gente y que los hace sentir bien.

"El reggae lleva muchos años vigente de cierta forma, aunque no sea streaming y con la película de Bob Marley, está la gente regresando la mirada al reggae. Es un género que me reconforta y pienso que si quieres sentir un apapacho musical, escuchen reggae".

Este domingo 17 de marzo, Lengualerta se estará presentando en el Vive Latino, junto con Akil Ammar, rapero con el que ha compartido algunos proyectos, para después partir a una gira en Chile, en el mes de abril. Para Lengualerta dedicarse a la música debe de ser un camino que se disfrute sin presiones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Ahora con las redes sociales hay mucha presión de llegar a hacerse viral o tener miles de likes, y lo importante es disfrutar cada paso del camino, y la música como el arte puede ser un camino empinado y es muy gratificante en ese pasito a pasito disfrutar del paisaje".