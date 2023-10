Elsa y Elmar lista para conquistar Querétaro

Cuando Elsa y Elmar decidió lanzar su proyecto musical hace una década su primer instinto fue hacerlo sentir como una propuesta colectiva, una que hiciera sentir a su público parte de esta aventura. Y desde entonces la conexión que tiene con su audiencia se ha reforzado con los años.

“Yo siempre me sentí atraída por actos y cantantes que poseen nombres extraños e interesantes, por ejemplo artistas como Lana del Rey te dan la sensación de intriga y te generan el interés de querer descifrar esa aura mística que los rodea”, comentó Elsa Margarita Carvajal, cantautora colombiana mejor conocida como Elsa y Elmar, para DIARIO DE QUERÉTARO.

En diferentes momentos, Elsa ha explicado que “Elmar” hace referencia a sus fanáticos y a las personas que la acompañan en su caminar. Su proyecto tanto es de ella como de los “muchos mares”.

“Mi proyecto, desde el inicio, ha acompañado mi vida. Así que es un reflejo de lo que voy experimentando, de lo que he aprendido sobre la marcha y me ha gustado, así que se ve reflejado todo lo que me ha ido influenciando con el paso del tiempo. Y creo que las personas que conocen mi proyecto pueden identificar mi proceso y sumarse a él, atravesamos todo juntos”, comentó.

En 2022 lanzó el disco ya no somos los mismos, cuyas iniciales bautizan esta gira. Elsa comentó estar profundamente involucrada en la producción del álbum. “No siempre tuve una idea de lo que estaba haciendo, pero participé activamente, siempre con la disposición de aprender o de defender lo que pienso. Me gusta pensar que el álbum me regaló muchísimo poder, muchísima seguridad en mí misma, y pues todo esto lo reforzó el hecho que tantas personas lo hayan abrazado cuando fue publicado. Me quedó super claro de que si voy a crear algo lo puedo hacer desde un ámbito sensible y las personas responderán”, expresó.

El disco habla de un crecimiento personal de la cantante, desde rolas romanticonas a aquellas más crudas con el sentimiento a flor de piel. Es un reflejo de la evolución de una persona, desde lo individual hasta en relación con otros.

Una de las canciones del disco que han cobrado vida y se ha transformado en un ritual con el público ha sido la canción titulada a tu ladito. “Es una canción que siempre al iniciar a cantar cierro mis ojos y por alguna razón el público se ha insertado en la presentación al encender de forma colectiva la lámpara de sus celulares. Las primeras veces que lo hicieron me dejaron sin palabras, era una sorpresa para mí el abrir los ojos y ver el mar de luces alumbrándome, de alguna manera sentía su calor y acompañamiento durante la canción. Ya ahorita es un entendido que ahí se prende el celular, pero aunque ya sepa que es algo que va a suceder nunca deja de robarme el aliento”, compartió la colombiana.

Creativamente, siempre se está poniendo retos y busca superarse una y otra vez. Para ella su “mejor canción” siempre será lo último en lo que ha trabajado, desde su opinión siempre está soprendiéndose a sí misma y elevando su nivel. “Estoy orgullosa de todo lo que he lanzado, cada canción es una parte de mí, por lo que siempre que comparto algo nuevo, siempre me parecerá que es la mejor muestra de mi trabajo”, agregó.

Elsa se ha presentado ante escenarios impresionantes. A inicios de año se robó el reflector en el Vive Latino junto con Carla Morrison y unos cuantos Dr. Simis. Esta gira por México la emociona muchísimo. Para ella el público mexicano le da fuerzas y seguridad. “Amo mucho la tenacidad y la confianza que me transmiten. Tienen esta forma de ver la vida de que sin importar si es bueno o malo, de alguna forma nos la vamos a arreglar y salir adelante. Así que siento mucho respeto y honor presentarme ante ellos, siento su amor y su apoyo”, externó la cantante quien se encuentra próxima a arrancar su recorrido por México.

En su espectáculo interpretará las canciones de su más reciente disco, al igual que otras que se han convertido en clásicos de ella como Grecia u Ojos de noche. Elsa se encuentra trabajando en nueva música, la cual espera lanzar hasta el próximo año. Para finalizar el 2023 planea lanzar un tributo hacia México, una canción que incorpora la música tradicional mexicana y que narra la desgarradora historia de una relación que vivió una mujer que ahora lo único que le queda es cantar sobre aquel amor.

A nuestra ciudad llegará el 02 de noviembre al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Cuando se le preguntó si realizaría algo alusivo por el Día de Muertos comentó que no se había detenido a pensarlo pero que sí buscaría la forma de honrar esta tradición mexicana durante su estancia en Querétaro. La cita es a las 20:00 horas. Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma arema.mx y los precios oscilan entre los 600 pesos y mil 500, sin cargos por servicio.