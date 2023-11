Enanitos Verdes llevará su historia a una película documental

Enanitos Verdes prepara un documental biográfico con el que recorrerá sus más de cuatro décadas de trayectoria.

Éxitos, fracasos y pérdidas, son algunos de los aspectos de su historia que incluirán en este proyecto audiovisual, informó en conferencia Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo.

“El documental está enfocado en la historia de Enanitos Verdes a través de los años, atravesado por la tragedia de Marciano, la tragedia que tuvimos alguna vez en México donde falleció nuestro jefe de prensa y todos los acontecimientos que vivimos desde que nos formamos en el año 79 en Mendoza (Argentina), en mi calle Gutemberg, donde empezó todo, hasta nuestros días”, afirmó el músico.

“Tiene partes de la actualidad y mucho documentado de los momentos tanto de los años 80, 90 y 2000. Es una recopilación de nuestra historia y cómo un grupo del interior de Argentina pudimos darnos a conocer sin necesidad de ser de la capital para poder ascender en la música”, agregó.

El material se encuentra en postproducción, por lo que se prevé estrenar para el próximo año, como parte de la celebración de su 45 aniversario. El desarrollo de éste se prolongó durante más de dos años; de hecho, Marciano Cantero, vocalista y bajista fundador de Enanitos Verdes, logró formar parte de este proyecto previo a su fallecimiento en septiembre del año pasado.

El deceso de este compositor, a consecuencia de complicaciones renales, afectó en gran medida a la agrupación, sin embargo, lejos de enfrascarse en una tristeza, los integrantes decidieron honrar a su colega y amigo a través de la música, componiendo nuevos temas, cantando los clásicos y yéndose de gira.

“Estamos saliendo de una tempestad. Uno en la vida tiene dos opciones o se queda recostado en el duelo o celebra el tiempo compartido con la persona ausente, nosotros optamos por ese lado y es una forma de mantenerlo con nosotros, con las canciones, la música, los shows y toda la historia que hicimos juntos.

“Es difícil, es un día a día, pero uno tiene que armarse y seguir adelante. La única muerte que existe es el olvido y la forma de no olvidarlo es tenerlo junto a los Enanitos siempre”, comentó Felipe.

Algo que tienen muy claro es que no buscan lucrar con la muerte de Horacio Eduardo, nombre real de Marciano, es por ello que no se realizarán homenajes a su colega ni buscarán revivirlo a través de inteligencia artificial como se ha hecho con otros artistas.

“No vamos a hacer un concierto de amigos recordándolo, no nos vamos a recostar en el duelo para hacer un negocio de esto y sacar provecho. Usar eso, para mí, sería ponernos un precio en la cabeza, no queremos sacar provecho de una ausencia, me parece hasta ridículo que, a poco más de un año de su pérdida, tenerlo que traer a la vida a través de computadora, por ejemplo; conociendo a Marciano no le hubiera gustado para nada”, enfatizó Felipe.

Por otro lado, Enanitos Verdes presenta su Besos Intensos Tour este 29 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Pepsi Center.

“Las canciones de Enanitos están en la gente, se ha vuelto un patrimonio para ese público, les pertenecen a ellos nuestras canciones, las canciones viven en ellos y nosotros sólo somos meros intérpretes. Lo único que hace falta es tocarlas y entregarse al máximo para poder penetrar esos corazones que están ávidos de esas canciones; para todos nuestros fans, nuestras canciones ya son un patrimonio cultural”, aseguró Guillermo Vadalá, músico que entró en sustitución de Cantero.