Este es el top ten de las películas que impactaron en el 2023

De acuerdo con el crítico de cine de esta casa editorial, Gerardo Gil Ballesteros, estas son las películas que se robaron el corazón de muchos, fueron taquilleras o conmovieron por el tipo de historia que cuenta. En caso de que no las hayas visto, no pierdas la oportunidad de deleitarte con estos filmes.

“Los Fabelman”

Esta cinta de Steven Spielberg, nominada para siete premios Oscar es protagonizada por Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Paul Dano y Judd Hirsch; aborda la historia de Sammy Fabelman quien está tratando de filmar su primera película en casa.

“Spielberg hace un filme profundamente conmovedor, es una confesión de un creador en torno a lo que lo ha impulsado a conmover a llegar a la sensibilidad de la gente. Es una película que es una manera de decirle a la gente: ‘esto es lo que me impulsa, lo que originó lo que yo soy’”, expresó el experto.

La cinta ha recaudado 45 millones 637 mil 188 dólares a nivel mundial.

“Babylon”

La película con recaudación mundial de 63.5 millones de dólares plasma la decadencia, depravación y excesos de una artista en ascenso en la década de los años 20 en Hollywood. El filme es dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire y el mexicano Diego Calva.

“Fue menospreciada en el Oscar, pero es una radiografía del mundo del séptimo arte”, apunta Gil Ballesteros.

“Los asesinos de la luna”

Leonardo DiCaprio y Robert de Niro son los encargados de la historia dirigida por Martin Scorsese que narra la investigación de los asesinatos cometidos a una tribu de nativos americanos en Oklahoma luego de que se encontrara petróleo en sus tierras.

“Scorsese reivindica la razón de ser del cine de entretenimiento y de reflexión más allá de la basura en la que estamos metidos con el cine de superhéroes, es una mezcla de lo que es el cine de narrativa comercial hollywoodense, lo considero una obra de arte”, afirma el crítico.

“Perdidos en la noche”

Del director Amat Escalante, con la participación de estrellas como Ester Expósito, Bárbara Mori, Juan Daniel García Treviño y Fernando Bonilla, la historia cuenta la búsqueda que realiza Emiliano, tras la desaparición de su madre, activista que protestaba contra la industria minera.

Gerardo Gil Ballesteros detalla que “un sector de la crítica le ha pegado mucho a la película porque contrató actores comerciales, es un cine muy interesante, puede ser una especie de película adolescente, de crecimiento, pero con una connotación social brutal. Hace una radiografía de las jerarquías sociales en este país, me parece una gran película”.

“Tótem”

Cinta de la directora Lila Avilés, retrata un día de la vida de “Sol”, una niña de siete años, que ayuda en los preparativos de la fiesta sorpresa de su padre. Sin embargo, con el paso de las horas, los lazos que mantienen unida a esa familia se ponen a prueba. El largometraje es protagonizado por Montserrat Marañón y Naíma Sentíes. Ésta es posible que sea una de las nominadas para la próxima entrega del Oscar, representando a México.

“La directora, en “La Camarista” (su anterior filme) hace una radiografía social de los grandes anónimos de nuestra sociedad y en Tótem aborda la clase media y media alta en plena y absoluta crisis y un personaje fundamental es la casa en decadencia, esa radiografía social con algo de humor, me parece muy interesante”.

“Eo”

La historia de un burro que convive con todo tipo de gente, buena, mala y con la que experimenta alegría y dolor. Es dirigida por Jerzy Skolimowski. Este año fue nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Largometraje Internacional.

“Me parece muy interesante la película, a mí me conmovió profundamente, creo que es una gran película. Esta cinta no le tuvo miedo a abordar un clásico del cine, me gustó mucho la película”, apunta Gil Ballesteros.

“La niña callada”

Cáit es una niña de nueve años, muy tímida, que, desatendida por su familia, se enfrenta en silencio con los problemas de la escuela y personales. La pequeña se ve obligada a irse lejos de su madre y encuentra una nueva forma de vivir. La dirección es de Colm Bairéad, fue nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Esta cinta, dice el crítico, “es conmovedora, tiene mucho cuidado de no chantajear al público y yo creo que con ciertas sutilezas nos va tocando mucho con respecto a la historia de esta niña que pasa por situaciones muy complicadas, que la hacen madurar y significa una radiografía social”.

“Spider-man: A través del spider verso”

Cada vez más, la animación va en ascenso y este es el caso de la cinta “Spider-Man: A través del Spider-Verso”. El largometraje logró una recaudación mundial de 690 millones 516 mil 673 dólares. Para el experto, es un parteaguas en este tipo de cine. “A nivel de producción es brutal, además de la narrativa, es un hito en la animación”.

“Hojas de otoño”

Escrita y dirigida por Aki Kaurismäki aborda la historia de dos personas solitarias en busca del primer amor de sus vidas. La cinta fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y ganadora del premio del jurado.

“Tiene una connotación de melodrama social, urbano y está retratando a los grandes anónimos del cine que es la clase obrera; Kaurismäki, con un tono un tanto chaplinesco cuenta una historia con tintes de humor”.

“Rather”

Aunque aún no se estrena en México de manera comercial, la cinta Rather ya está en festivales. “El director Frank Marshall cuenta en este documental el ascenso a la fama de Dan Rather, un comunicador que tuvo una vida compleja y una caída pública muy dramática. Se narra también su redención y resurgimiento de su voz para una nueva generación”.

"Barbie"

Aunque es el top ten, no pueden faltar en el recuento de lo mejor del cine del 2023 “Barbie”, de Greta Gerwig (que hizo un match con la cinta de Christopher Nolan “Oppenheimer” como las más esperadas en su estreno) y la reciente cinta de Eugenio Derbez, “Radical”, inspirada en un hecho real. Ésta logró ser la más taquillera de este año en México, con más de tres millones de asistentes y con una recaudación mundial hasta el momento de 20 millones 747 mil 656 dólares.

“‘Barbie’ es una muy buena película, yo creo que es menos feminista de lo que la gente cree. Por otro lado, “Radical” es un éxito comercial, es una cinta que le gusta al público y ante eso no hay nada qué decir”, concluyó el experto.









