Fans ya no quieren ver a Rammstein, revenden sus boletos

Tras el escándalo que rodea al vocalista de Rammstein, Till Lindemann, a quien se acusa de presunto abuso sexual a varias de sus seguidoras, numerosos fans están tratando de revender sus entradas para los próximos conciertos.

La banda alemana se encuentra actualmente en una gira, y de acuerdo con medios del mismo país, previo a varios de sus conciertos cientos de asistentes han tratado de vender sus boletos en internet, incluso a precios inferiores a los de compra.

Lo anterior es un hecho inusitado, ya que en los últimos años era imposible adquirir un boleto en vísperas de los conciertos de Rammstein, pues estos se agotaban con meses de antelación.

En redes sociales como Twitter, donde el nombre de Rammstein y el de su vocalista son tendencia desde hace días, muchos usuarios expresan su decepción ante las alegaciones de abusos contra el cantante, que han provocado un escándalo internacional.

"He decidido vender mis entradas para Berlín. Lo hago con pesar porque me encantaba su música, pero no apoyaré un sistema de sexismo y abusos", escribió un usuario.

Otros seguidores han expresado su rechazo hacia aquellos fans que se están solidarizando “con un perpetrador”, y que piden que el público muestre gestos de apoyo a la banda durante los conciertos.

Hace dos semanas surgió el primer señalamiento de una fan irlandesa, que afirmó haber sido drogada en un concierto, después de ella otra decena de jóvenes han compartido sus testimonios con versiones que van desde la intimidación a la agresión sexual.

Hace unos días, una reconocida influencer de 21 años relató cómo fue invitada a una fiesta posconcierto de la banda con la ilusión de convivir con los famosos, detalló que en su lugar fue encerrada en una sala llena de chicas jóvenes, algunas con la apariencia de haber sido drogadas.

De acuerdo con su versión, logró abandonar el lugar no sin antes haber encarado a la responsable de casting de Rammstein, que según dijo, era la encargada de reclutar a las chicas bajo falsos argumentos que tenían como fin convencerlas de mantener relaciones con Lindemann.

Otras víctimas han relatado cómo se despertaron de un estado de inconciencia para descubrir que el cantante estaba abusando de ellas o cómo sufrieron de severas lesiones después de que mantuviera con ellas sexo violento.

Ante los señalamientos, la banda lanzó un comunicado en el que defienden el derecho del vocalista a la presunción de inocencia.

"A nuestros fans les decimos: es importante para nosotros que se sientan bien y seguros en nuestros espectáculos, delante y detrás del escenario", declaró Rammstein en el mensaje el sábado pasado.

"Condenamos cualquier tipo de agresión y les pedimos que no participen en juicios públicos de ningún tipo contra aquellos que han realizado alegaciones. Tienen derecho a tener su versión de los hechos", agregó el grupo.

Entretanto, una editorial que había publicado tres volúmenes de poemas de Lindemann -muchos de los cuales narran encuentros que se pueden calificar de agresiones sexuales- ha anunciado el cese de su cooperación con el cantante, de 60 años.

Con información de EFE.