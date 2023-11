Grammys 2024 premiará tres nuevas categorías: lista completa de los nominados

Los Grammys son considerados los galardones más importantes dentro de la industria musical. Los ganadores son elegidos por un jurado especializado que forma parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y este viernes se compartió la lista de nominados para la edición 66.

Esta ocasión las principales categorías fueron dominadas por las intérpretes femeninas; entre las posibles estrellas que podrían llevarse una estatuilla a casa se encuentra Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Billie Eilish, Miley Cyrus y más.

Se espera contar con la presencia de varios famosos en la ceremonia. Para las nominaciones de habla hispana tomaron en cuenta el trabajo realizado por exponentes de varios países, tal es el caso de los mexicanos Ana Bárbara y Peso Pluma, al igual que cantantes de otras naciones como Karol G o Rauw Alejandro.

¿Cuándo serán los Grammys 2024?

La Academia explicó que el evento se llevará a cabo el domingo 4 de febrero del 2024. Esta ocasión la sede elegida será la Crypto.com Arena, que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, en el estado California.

La ceremonia será transmitida por la cadena CBS Television Network. En distintos lugares se podrá seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de Paramount + para los usuarios con suscripción.

Se resaltó que para atender las necesidades sociales y culturales se optó por abrir tres nuevas categorías, que son ‘Mejor interpretación de música africana’, ‘Mejor álbum de jazz alternativo’ y ‘Mejor grabación de baile pop’.

Del 14 de diciembre al 4 de enero el jurado se reunirá para elegir entre los finalistas a los ganadores finales. Es importante mencionar que, a diferencia de otras entregas, aquí solo pueden votar los especialistas seleccionados y no el público en general.

¿Quiénes son los nominados?

Álbum del año

World Music Radio, de Jon Batiste

The Record, de Boygenius

Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus

Did you know that there’s a tunnel under ocean blvd, de Lana del Rey

The age of pleasure, de Janelle Monáe

Guts, de Olivia Rodrigo

Midnights, de Taylor Swift

SOS, de SZA

Record del año

Worship, de Jon Batiste

Not strong enough, de Boygenius

Flowers, de Miley Cyrus

What was I made for?, de Billie Eilish

On my mama, de Victoria Monét

Vampire, de Olivia Rodrigo

Anti-hero, de Taylor Swift

Kill Bill, de SZA

Canción del año

A&W, de Lana del Rey

Anti-hero, de Taylor Swift

Butterfly, de Jon Batiste

Dance the night, de Dua Lipa

Flowers, de Miley Cyrus

Kill Bill, de SZA

Vampire, de Olivia Rodrigo

What was I made for?, de Billie Eilish

Mejor música mexicana

Bordado a mano, de Ana Bárbara

La Sánchez, de Lila Downs

Motherflower, de Flor de toloache

Amor como en las películas de antes, de Lupita Infante

Génesis, de Peso Pluma

Mejor álbum latino

La cuarta hoja, de Pablo Alborán

Beautiful Humans, Vol. 1, de Alemor

A ciegas, de Paula Arenas

La neta, de Pedro Capo

Don Juan, de Maluma

X mí (Vol.1), de Gaby Moreno

Mejor canción pop

Flowers, de Miley Cyrus

Paint the town red, de Doja Cat

What was I made for?, de Billie Eilish

Vampire, de Olivia Rodrigo

Anti-hero, de Taylor Swift

Mejor dúo o grupo pop

Thousand miles, de Miley Cyrus y Brandi Carlile

Candy necklace, de Lana del Rey y Jon Batiste

Never felt so alone, de Labrinth y Billie Eilish

Karma, de Taylor Swift y Ice Spice

Ghost in the machine, de SZA y Phoebe Bridgets

Mejor canción dance pop

Baby don’t hurt me, de David Guetta y Anne-Marie

Miracle, de Calvin Harris y Ellie Goulding

Padam Padam, de Kylie Minogue

One in a million, de Babe Rexha y David Guetta

Rush, de Tuye Savan

Mejor álbum de Rock

But here we are, de Foo Fighters

Starcatcher, de Greta Van Fleet

72 seasons, de Metallica

This is why, de Paramore

In times new roman, de Queen of the stone age

Mejor canción de música alternativa

Belinda says, de Always

Body Paint, de Arctic Monkeys

Cool about it, de Boygenius

A&W, de Lana del Rey

This is why, de Paramore

Mejor álbum de música alternativa

The Car, de Arctic Monkeys

The Record, de Boygenius

Did you know that there’s a tunnel under ocean blvd, de Lana del Rey

Cracker Island, de Gorillaz

I inside the old year Dying, de PJ Harvey

Mejor canción R&B

Summer too hot, de Chris Brown

Back to love, de Robert Glasper y Sir y Ex Isley

ICU, de Coco Jones

How does it make you feel, de Victoria Monet

Kill Bill, de SZA

Mejor álbum R&B

Girls night out, de Baby Face

What I didn’t tell you, de Coco Jones

Special occasion, de Emily King

Jaguar II, de Victoria Monet

Clear 2: Soft life EP, de Summer Walker

Mejor música de rap melódico

Sittin ‘on top of the world, de Burna Boy y 21 Savage

Attention, de Doja Cat

Spin bou U, de Drake 21 Savage

All my life, de Lil Durk & J. Cole

Low, de SZA

Mejor canción de rap

Attention, de Doja Cat

Barbie World, de Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua

Just Wanna Rock, Lil Uzi Vert

Rich Flex, de Drake & 21 Savage

Mejor nuevo artista

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Mejor canción solista country

In your love, de Tyler Childers

Buried, de Brandy Clark

Fast Car, de Luke Combs

The last thing on my mind, de Dolly Parton

White Horse, de Chris Stapleton

Mejor álbum country

Rolling up the welcome mat, de Kelsea Ballerini

Brothers Osborne, de Brothers Osborne

Zach Bryan, de Zach Bryan

Rustin’ in the rain, de Tyler Childers

Bell button country, de Laney Wilson

Mejor canción de música africana

Amapiano, de Asake y Olamide

City boys, de Burna Soy

Unavailable, de Davido y Musa Keys

Rush, de Ayra Starr

Water, de Tyla

Mejor soundtrack para medios visuales

Barbie, de Mark Ronson y Andrew Wyatt

Black Panther, de Wakanda Forever-Ludwing Göransson

The Fabelmans, de John Williams

Indiana Jones and dial of destiny, de John Williams

Oppenheimer, de Ludwing Göransson

Mejor canción escrita para medios visuales

Barbie World, de Barbie, de Naija Gaton, Ephem Louis Lopez Jr. y Onika Maraj

Dance the Night, de Barbie, de Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt

I’m just Ken, de Barbie, de Mark Ronson y Andrew Wyatt

What was I made for?, de Billie Eilish y Phineas O’Connell

Lift me up, de Black Panther, de Ryan Coogler, Rihanna, Ludwing Göransson y Temilade Openiyi





