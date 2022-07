Guionistas de Hollywood exigen protocolos en estados anti-aborto

Un colectivo conformado por 400 guionistas y artistas de Hollywood enviaron una carta dirigida a altos mandos de plataformas como Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal y Apple, para exigir protocolos de protección para sus colaboradoras embarazadas, que trabajan en estados donde se prohibió el aborto.

En el texto, recogido por Variety, figuran nombres como Shonda Rhimes (“Grey´s Anatomy”), Issa Rae (“Insecure”), Amy Sherman-Palladino (“Gilmore girls”), Natasha Lyonne (“Orange is the new black”), Ava DuVernay (“Un viaje en el tiempo”).

La principal demanda que realizan es que las empresas implementen políticas para determinar la manera en que se otorgarían subsidios para que las trabajadoras, que así lo requieran, se trasladen a otras ciudades para abortar de manera segura; así como medidas para embarazos ectópicos o con otras complicaciones que requieran tratamiento.

Asimismo, solicitan indemnización penal y civil para cualquiera que brinde ayuda a una empleada para obtener un aborto. En materia económica, piden que se frenen “las donaciones políticas a candidatos antiaborto, y comités de acción política de inmediato”.

Las guionistas dieron a las plataformas un plazo de diez días, a partir de hoy 28 de julio, para responder. Sin embargo, no se especifica qué sucedería en caso de que no hubiera respuesta.