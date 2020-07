Gustavo Lara ofrecerá concierto en línea

En los años 90, temas como “A la sombra de los ángeles”, “Aliento con aliento” y “Princesa”, entre otros, saltaron a la fama en la voz de Gustavo Lara.

Esas mismas canciones volverán a sonar, pero ahora acompañadas de nuevos temas. “Voy a cantar algunas mías, además de otras de artistas a los que yo admiro y que han sido influencia para mí, como Emmanuel, José José y Juan Gabriel; básicamente será una noche romántica, pero con mucha dinámica”, señala Lara.

Y es que hoy en punto de las 21:00 horas, invita al público a una cita para disfrutar del concierto que será transmitido a través de la página de econcerts.tv y cuyos boletos pueden comprarse en superboletos.com, con costos que van desde 81 pesos para acceso general, 138 para ser parte del meet & greet y 207 pesos para vivir la experiencia del after party.

“Va a ser completamente en vivo, verán tanto errores como aciertos de un concierto como lo conocemos, también van a poder ver el ensayo general y hasta los camerinos. Luego de show tendré una interacción con el público en una sesión de preguntas y respuestas”, detalla.

Pero no sólo la nostalgia protagonizará esta velada, sino que la alegría y el ritmo de salsa tomarán las redes con el nuevo sencillo “Porque tú”, que será presentado en este encuentro.

“Mucha gente sabe que soy de Veracruz, entonces la salsa siempre ha sido parte de mi vida y hoy siento que necesito esta música; me echa para adelante, me levanta el ánimo y creo que esto es lo que quiero compartir con la gente para que encuentren esos ritmos que invitan a que no se sientan deprimidos”, dice.

Y es que el público que lo sigue no sólo es el de antaño que se enamoró o vivió su primer amor acompañado de este soundtrack, sino que luego de su participación como concursante en el programa La Voz México –en 2016–, Lara reconoce que se hizo de nuevos seguidores. “Muchos no me conocían y es una mezcla de todo. Tengo fans rucos, rucos y no tanto”.

Llama a quedarse en casa

Luego de haberse aliviado tras padecer Covid-19, Gustavo insta a la gente a quedarse en casa, sin importar las indicaciones del “semáforo”, ya que dice, recientemente experimentó la muerte de un familiar cercano.

“Es muy desagradable vivir esta situación, es muy doloroso; yo me enfermé y gracias a Dios me recuperé y tengo secuelas todavía, pero es terrible lo que está pasando con esta enfermedad que te mata, entonces cuídate, regresa a tu casa y báñate y guarda la ropa en una bolsa para que la laven aparte”, recomienda.

Finalmente con respecto a esta vivencia, refiere que el concierto de esta noche representa un momento refrescante; “regresar a cantar para mí es como un sueño”, sin embargo, señala que está en cada persona el ser más creativos y buscar el desarrollo aún dentro de la cuarentena.

“No podemos esperar a que el gobierno haga algo; nosotros como mexicanos tenemos que aplicarnos a tomar un plan B, C o D porque mucha gente perdió su trabajo, mientras otras no están ganando lo que percibían antes”, finaliza.