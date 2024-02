Il Divo celebrará su 20 aniversario en Querétaro

¿Ya te enteraste? El cuarteto vocal de cantantes de ópera, Il Divo, visitará nuestra ciudad dentro de dos meses como parte de su gira de aniversario.

El grupo conformado originalmente por el tenor suizo, Urs Bühler; el tenor francés, Sébastien Izambard; el tenor estadounidense, David Miller; y el barítono español, Carlos Marín, quien falleció en 2021 por COVID-19, cumple 20 años de revolucionar los escenarios y cambiar la perspectiva en torno la música clásica y de ópera.

Ahora, tras la incorporación del barítono estadounidense, Steven LaBrie, el grupo regresa a los escenarios con una celebración por su trayectoria.

“Hemos presentado al público el sonido clásico del pop del que tanto están familiarizados. Les hemos demostrado al mundo que pueden apreciarnos en la radio y no solo en una ópera de tres horas y media. De alguna manera, hemos trabajado por hacer la música accesible a todos”, indicó Urs Bühler en la descripción del grupo disponible en su sitio web.

“Al final de cuentas, todos somos músicos. Así que sentimos cada nota que interpretamos y plasmásemos nuestras emociones en cada canción que tocados para el público. Sea que nos vayan a ver en vivo o solo escuchen nuestra música, esperamos que disfruten cada minuto. Nuestro objetivo es mover al público”, añadió el tenor suizo.

Entre su discografía se encuentran éxitos como “Regresa a Mí”, “I believe in you (je crois en toi)”, “Hasta mi final”, “Aleluya” y “A mi manera”.

Llegarán a nuestra ciudad hasta el 30 de abril con su gira por los 20 años. Se presentarán en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Los boletos están a la venta en la plataforma Arema y sus precios oscilan entre los 850 y 3 mil 600 pesos, sin cargos por servicio.