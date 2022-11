iLe, con su canto pide respeto

Ileana Mercedes Cabra, mejor conocida como iLe, es una cantante y compositora puertorriqueña que inició su carrera musical con el afamado grupo Calle 13, en el cual, se desarrolló durante varios años junto con sus medios hermanos.

Sin embargo, la cantautora se ha abierto paso en el mundo de la música como solista y ha tenido como objetivo empoderar a las mujeres y convertirse en representante de la música y cultura puertorriqueña a nivel mundial.

“Lanzarme a trabajar mi proyecto como solista era algo que yo quería hacer, pero no sabía si se iba a dar o no, pero me lancé y tuve que comenzar a aprender de nuevo y desde cero”, cuenta emocionada en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Con su música ha lanzado mensajes con fuertes significados sociales y políticos, con los que pretende generar un impacto positivo para la sociedad.

“Algo que he mantenido desde que inicié mi proyecto, es que no forzo las cosas y que hago arte desde una inspiración real y con un mensaje profundo. Hacer música sin un mensaje es algo que no tiene sentido”, expresó.

Tras 10 años de formar parte de Calle 13, la puertorriqueña decidió abrirse paso como solista en 2016 con su primer sencillo llamado Caníbal, en el que plasma algunos de los aspectos de su persona desde que era una adolescente.

Un año después de su debut en solitario, su primer álbum iLevitable ganó un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo y por ella fue nominada a un Grammy Latino como Mejor Artista Novel. Frida Kahlo fue una de sus inspiraciones para la creación de esta producción.

Fue así como comenzó a crecer su popularidad, posicionándose como una de las figuras femeninas y feministas de Puerto Rico más reconocidas a nivel internacional.

Durante la pandemia por Covid-19, iLe lanzó su tercer álbum de estudio NacariLe, en el que no sólo explora los ritmos clásicos y latinoamericanos, sino que retoma géneros como el hip hop, el cual interpretó en su juventud, junto a sus medios hermanos en la agrupación Calle 13.

“Calle 13 es algo que siempre va a formar parte de mí porque son mi familia, crecí y me crié con ellos y aunque nuestras vidas hayan tenido formas diferentes de expresar el arte, siempre van a formar parte de mi persona y de mi corazón”, expresó después de recordar algunos de sus momentos con la agrupación.

Abre la conversación a temas incómodos

Además de ser una artista con más de 15 años de trayectoria, también se ha caracterizado como una cantante que aborda temas que hoy en día algunos aún los consideran tabú o fuera de la norma.

“Es muy importante para mí abrir temas de conversación que antes no se abordaban y que incluso hoy en día resultan incómodos para algunas personas”, cuenta.

Cuenta, que uno de ellos es el colonialismo, ya que para ella es de vital importancia tocarlo por la situación que vive su país:

“El colonialismo es muy importante para mí ya que Puerto Rico aún no es un país totalmente soberano, aún dependemos de Estados Unidos. Es por eso que considero muy importante hablar sobre ello y concientizar al mundo entero de la situación que nosotros vivimos. Sé que tenemos muchos hermanos latinos que nos apoyan, y aunque sé que no estamos solos, así nos sentimos”, expresó.

A finales de septiembre participó en el Festival Jazz al Parque 2022, en Colombia, donde se presentaron diferentes artistas puertorriqueños.

Además, cuenta que se siente con toda la libertad de abordar temas relacionados con la situación de su país, ya que considera que para eso es el arte:

“El arte es para expresarte libremente, sin tapujos y decir lo que quieras sin miedo a que nadie te diga lo contrario”, añadió.

Su último álbum, NacariLe, se sumerge profundamente en temas sociopolíticos, pero no pretende hacerlos conceptos de desaliento para nadie: “Estas canciones son una sátira de todas las situaciones que no nos parecen de algunos sistemas de nuestra sociedad, son más bien un antídoto para la desesperación”, expresó.

Enaltece a la mujer

Aunque la cantante no se considera una figura feminista, aborda esta temática e incluye frases dentro de sus canciones que hacen referencia a este movimiento.

“Como mujeres hay muchas cosas o prácticas que se vienen repitiendo desde hace muchos años y nos afectan en nuestra vida cotidiana”, comentó.

Además, señaló que muchos de estos aspectos están tan normalizados, que la gente ni siquiera es consciente de que afectan a las mujeres. “Muchas de estas cosas vienen de sutilezas y por eso las dejamos pasar pensando que es normal, pero que sea algo que se viene haciendo desde hace años no significa que esté bien”, resaltó.

Su último sencillo Traguito, en el que colabora la cantautora chilena, Mon Laferte, una de las figuras más representativas del feminismo en latinoamérica, demuestra su objetivo hacia defender la figura femenina.

“Hay una frase en la canción que dice, ‘no es que yo fuera difícil, es que fui como quería’. Esta hace referencia a que con frecuencia escuchamos que las mujeres somos complicadas cuando no es así”, explicó.

Además, hace la invitación a las mujeres a no creer en los comentarios negativos que reciben “sólo por ser mujeres”: “Después de escuchar tantas veces lo mismo llega un momento en el que te lo crees; crees que eres complicada, crees que eres dramática, cuando no es así. Las mujeres no somos complicadas y tampoco nos vemos más bonitas calladitas.

“Estamos tan acostumbradas a complacer al patriarcado que de pronto dejamos de lado lo que nosotras queremos ser, por eso es importante seguir luchando contra ese tipo de conductas que hacen que el patriarcado prevalezca”, puntualizó.

Otro de los temas que aborda en sus sencillos es el aborto, el cual se hace presente en algunas frases como: “Queremos un aborto seguro y legal” y expresa el tema como una emergencia política.

Asimismo, invita a todas las personas a cuestionarse a temas que se están visibilizando en la actualidad, ya que considera es la única manera en la que se puede iniciar un cambio:

“Debemos plantearnos preguntas y situaciones de la actualidad que nos causen ruido, porque si nos quedamos callados ante cosas que no nos parecen, vamos a seguir cargando con peso que traemos desde hace años”, dijo.

Además, asegura que el deconstruir temas de la cotidianidad, crean un sentido de pertenencia con el entorno:

“Es importante que todos formemos parte de este tipo de movimientos para que nos involucremos en ellos y pongamos nuestro granito de arena para generar un cambio y bajo ese contexto, puede que nos identifiquemos con algo que no nos imaginábamos”, añadió.

No quitar el dedo del renglón

Como feminsita, iLe considera que es de vital importancia que las mujeres se mantengan firmes a sus consignas y no dejen de luchar por sus sueños.

“Debemos de tener claros nuestros objetivos para ser constantes hasta conseguirlo y además tenemos que saber qué cosas son las que queremos y cuáles son las que no”, puntualizó.

Asimismo, comentó que sus letras no pretenden estancar a la gente en las problemáticas de la actualidad, sino sacarlas de ellas.

“El objetivo no es quedarse en los momentos que nos hacen sentir mal, más bien es abrazarlos y decir: Gracias, aprendí mucho de ellos y voy para adelante”, expresó.

Bajo este contexto, la compositora puertorriqueña compartió unas palabras de aliento para las mujeres que hoy en día se están abriendo paso en el mundo del feminismo y el arte:

“Yo les diría que se conozcan a ellas mismas, aunque con la vida cotidiana a veces es difícil darnos un tiempo para nosotras mismas, por favor, dénse un tiempo para ustedes, hagan espacios en su día a día para hacer lo que les gusta y así podemos liberar cada vez más nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser”, concluyó.

