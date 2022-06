Interpol: la rebeldía del optimismo

Hace exactamente dos décadas, una nueva camada de bandas de rock, sobre todo neoyorquinas, tuvieron la posibilidad de refrescar el mainstream con propuestas que retomaban elementos del post punk y los traían al siglo 21 para refrescar lo que estaba sonando en las radio y los canales de videos que aún existían.

Una de las bandas que encabezó dicho revival del punk fue Interpol, quienes traían bajo el brazo una fórmula que mucho le debía a bandas añejas como Wire, Television y sobre todo Joy Division, cuyos bajos profundos fueron parte del sello distintivo del grupo comandado por Paul Banks.

Veinte años después, el grupo sigue adelante, probablemente ya desprovisto del factor sorpresa que tanto les redituó en sus inicios, pero tratando de mantenerse fieles a su propuesta, como dejan ver en su séptimo larga duración, The Other Side of Make Believe, que sale a la luz en julio.

Acerca de esta nueva producción y de cómo los afectó la pandemia mientras la producían, habla en exclusiva para El Sol de México el propio Paul Banks.

Paul, ¿en qué momento creativo crees que se encuentra la banda ahora mismo?

Buena pregunta, yo siento que estamos ganando fuerza, creo que estamos en un lugar donde todavía tenemos mucho enfoque creativo, ¿no? Yo creo que cuando si lo perdiéramos o si la magia ya no estuviera ahí haríamos un disco terrible y entonces creo que ya ni siquiera nos molestaríamos en seguir adelante. Creo que sabemos cuando hay inspiración, es una sensación muy clara de que se siente auténtico, fácil e inspirado y todavía tenemos eso, así que creo que estamos en un buen lugar de fuerza, enfoque y energía creativa… Yo creo que tenemos al menos algunos álbumes más por venir.

Este es su primer disco producido por Flood y Alan Moulder, ¿cómo fue trabajar con estos gigantes de la producción?

Bueno, ya habíamos trabajado con Alan Moulder, pero sólo en la mezcla de nuestros discos, aunque es verdad que nunca lo habíamos hecho como equipo, y Flood fue muy impresionante, porque realmente es un genio que tiene un oído increíble y muy buenas habilidades con las personas, porque realmente sabe cómo hablar con los músicos. Tanto que Sam (Fogarino, el baterista) dice que ya era como el cuarto miembro de la banda. Cuando empezamos con él ya teníamos los demos en muy buenas condiciones, y creo que todo estaba bastante bien, íbamos en esa dirección y luego en una o dos canciones dijo: Quiero cambiar de dirección con esta pieza musical, porque estaba tratando de encontrar la esencia de lo que estábamos haciendo y sacar las mejores interpretaciones de nosotros individualmente, especialmente con Sam, cuyas partes suenan realmente asombrosas.

¿Crees que este disco presenta algunas novedades en cuanto al sonido o que simplemente continúan desarrollando el estilo que conocemos de Interpol?

Creo que trae nuevos sonidos. Veo cierto tipo de evolución en la sincronización vocal, en el estilo de las voces. Muchas de las canciones las tuvimos que escribir de forma remota. Yo estuve trabajando la voz en casa, solo con los auriculares en mi habitación y creo que las ideas que salieron fueron un poco más tranquilas de lo que normalmente serían; surgieron diferentes melodías que creo que tienen una especie de enfoque diferente parte mía… Creo que nosotros como músicos evolucionamos; ahora yo toco menos la guitarra pero siento que es con más efecto. Yo veo una buena evolución, incluso si los instrumentos siguen siendo los mismos, creo que los sonidos son nuevos para mí, porque también incorporamos más piano, ya que Daniel (Kessler) escribió algunas canciones en piano, lo que creo que trajo sonidos técnicamente nuevos y algo que fue una muy buena adición a este disco… Me gusta que lancemos las canciones de piano primero porque creo que mucha gente se sorprenderá.

Decías que escribieron buena parte del disco a distancia. ¿Ves a este como un disco afectado por la pandemia?

Sí, creo que las letras se vieron afectadas, no tanto por el virus sino por la reacción y el efecto que ha tenido mentalmente en las personas y por toda esta distopía tan extraña que todos vivimos, con tanta desinformación y sin objetividad, al menos así lo percibí en Estados Unidos, me llamaron mucho la atención las mentiras y la manipulación que hubo, aunque al mismo tiempo pienso que a veces la realidad es más dura que cualquier historia que podamos inventar.

Has dicho que algunas canciones de este disco tienen una vibra más positiva. ¿Estamos frente a una nueva era para Interpol, quizás más feliz?

creo que el sonido de las canciones tiende a la melancolía tradicional de Interpol, aunque las letras sí siento que son más optimistas, entendiendo el optimismo como una rebeldía, cuando hablas de ideas como: podemos sobrevivir o podemos ganar, que creo que son ideas de fuerza y resilencia, sobre todos en estos momentos de tanta tristeza y confusión.. Muchas de estas nuevas canciones tienen ese mensaje de empoderamiento de: vamos a ganar, vamos a pelear, no hay que obedecer todo lo que nos digan, porque simplemente no es el momento para eso… Al menos por ahora, aunque estoy seguro de que si todo vuelve a ser felicidad en el mundo, volveremos a escribir letras super deprimentes.

Suena lógico. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco y por qué?

Una que se llama “Into the light” que no hemos sacado todavía, pero que me gustó mucho cuando la escribíamos, sobre todo musicalmente. Daniel la hizo en la guitarra y me gustó mucho lo que hicimos con ella.

Este 2022 se cumplen dos décadas de su exitoso disco debut, Turn on the Bright Lights. ¿Cómo recuerdas aquellos días?

Recuerdo todo el proceso de escribirlo y de grabarlo, así como nuestra primera gira. Fue algo muy, muy especial, porque nunca sabes cómo va a reaccionar el público, sobre todo si estás escribiendo música extraña o que no es tan comercial para la radio, así que viéndolo en retrospectiva estoy muy contento de que nos haya ido tan bien en ese momento. Es decir, y sabía, tenía la confianza de que podíamos escribir buena música, pero nunca se sabe si al público le va a gustar.

