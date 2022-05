Rob Schneider: Fuera poses

¿Quién no recuerda películas de comedia como Estoy hecho un animal, Este cuerpo no es el mío o Gigoló por accidente en Europa, en las que el estadounidense Rob Schneider da vida a personajes lúdicos y desprovistos de cualquier clase de pose o pretensión?

Sus cándidas interpretaciones, así como sus imitaciones de otros personajes y sus parodias e innumerables apariciones en programas de televisión y películas forman parte de nuestro imaginario colectivo desde hace ya varias décadas.

A estas alturas, el también productor y director de cine ha hecho casi de todo en la industria, pero una de las cosas que le faltaba era hacer películas en otro idioma… Algo así como dar un brinco en sentido contrario del que la mayoría de los actores buscan, es decir: fuera de Hollywood.

Es por ello que Schneider se encuentra en México, trabajando precisamente en una película llamada Amor es amor, en la que se hace acompañar de actores mexicanos como Vadhir Dérbez y Adal Ramones, y en la que el estadounidense no sólo actúa, sino que también produce y se aventura a dirigir.

Así que nos trasladamos hasta el set de grabación de esta cinta, en donde nos recibió el hombre de la manera en que nos lo imaginábamos: Sencillo, sonriente y desprovisto de cualquier pose, cantando con soltura algunas líneas de la canción “Strawberry Fields Forever”, de The Beatles: “Living it's easy with eyes close…”

Entendemos que Amor es amor es una cinta en la que un hombre tiene que esconder una relación personal para tener éxito, ¿es así?

Rob: Creo que más bien la tiene que esconder para seguir siendo exitoso… Y esto pasa en otro momento de la historia de México… hace 36 años. Creo que va a resultar interesante.

El actor se desempeña ahora como productor y director de una película en español, dando así un brinco en sentido contrario del que la mayoría de los actores buscan, es decir: fuera de Hollywood

¿Es una comedia o un drama?

Rob: Yo creo que tiene un poco de las dos, porque es emocional, tiene muchos momentos así, pero también momentos divertidos… Muchos sube y baja entre lo emocional y la comedia, incluso un sentido del humor un poquito tonto… Se pone serio pero también chistoso.

Hablando de eso, la mayoría de tus personajes suelen ser muy cándidos, ¿cómo los escoges?

Rob: ¡Por desesperación! No, por ejemplo, en este caso Patricia (Azarcoya) -su esposa y compañera de producción, quien llega para acompañarlo a mitad de la charla, a petición de él mismo- y yo escribimos los personajes, pero siempre hay sorpresas, ¿verdad?

Patricia: Por ejemplo, en esta ocasión

él la está haciendo de malo, su personaje en esta película específicamente es malo.

¿Por qué?

Patricia: ¿Por qué no? Para hacer algo diferente también… Es necesario para la película. Así que este personaje específicamente no tiene esa buena vibra, pero sigue siendo gracioso de todas formas, porque tiene esa parte divertida y juguetona que a él siempre le gusta tener en todos sus personajes, aunque en este caso sea el malo de la historia.

Rob: Sí, es necesario para la historia.

¿Qué ha sido lo más complicado de hacer esta cinta?

Rob: ¿En esta película? Pues dirigir, porque mi español no es tan bueno, pero estoy contento porque por otro lado tienes en la cinta a actores muy talentosos e increíbles, como Hernán del Riego, Paulina Dávila, Ricardo, Margalet y Vadhir Derbez, que es insanamente talentoso, muy divertido… Quiero decir, sabíamos que era divertido y talentoso, pero lloramos de risa cuando estábamos haciendo sus partes, es increíble.

Y trabajar con Adal Ramones es increíble, por todo el timing y la confianza que te da, es simplemente magistral, así que me interesó mucho hacerlo y espero que la audiencia lo disfrute tanto como nosotros.

Patricia: Sí, creo que para Rob ha sido una muy buena sorpresa también el poder dirigir a actores en otro idioma, además de trabajar con personas tan talentosas, y no me refiero sólo a los compañeros actores, sino a todo el equipo, que también es excelente… Rob está muy feliz con esta experiencia.

Rob: Totalmente… Esta experiencia ha sido la más especial hasta ahora en mi carrera, honestamente, porque nunca había experimentado algo así, tenemos un guión muy bueno y creo que todos sentimos que con esta película teníamos la posibilidad de hacer algo muy especial, como una oportunidad de tocar a la gente, hacerlos reír y hacerlos llorar, y eso es único… Por lo menos yo nunca había tenido todo eso.

“El sentido del humor mexicano es muy avanzado… (esta película) fue un gran reto”

Rob Schneider

Patricia: Bueno, yo quiero mencionar que, como muchos saben, Rob está muy familiarizado con México, digamos que está muy mexicanizado, pero de todos modos actuar en otro idioma nunca es fácil, y de verdad que él hizo un esfuerzo muy grande: Tomaba clases de español después de comer, y todo el tiempo estaba repasando sus líneas… Todo mi respeto y mi admiración para él por ese esfuerzo tan grande.

Rob: Gracias, pero además, mira: El sentido del humor mexicano es algo muy avanzado y es complicado entrarle, porque tienes que tener la intención, la forma correcta de apreciar y luego entregarlo, así que es difícil, fue un gran reto para nosotros.

Patricia: Por ejemplo, cuando empezamos a hablar del tema de actuar en español le dijimos a Rob que hay muchas personas norteamericanas que viven en México y que, aunque llevan toda la vida viviendo aquí, no pronuncian el idioma bien todavía y que no pasa nada, pero Rob dijo que él no quería hacerlo así. Respeta tanto a México y a nuestro idioma que de verdad hizo un esfuerzo sobrehumano para hacerlo bien. Incluso su maestra de español dijo que había logrado ser muy pulcro con la manera de manejar el idioma.

¿Cuál sería tu frase favorita en español, Rob?

Rob: ¡Qué pedo, wey!

Patricia: …Hablando de español pulcro

A lo largo de los años, Schneider ha destacado también por sus imitaciones y parodias de diversos personajes de distintas épocas. Desde Adolf Hitler hasta K.D. Lang, pasando por Jeff Gillooly, Soon-Yi Previn, Emilio Estévez y Peter Lorre.

“Su personaje no tiene buena vibra porque es el malo de la historia, pero sigue siendo gracioso porque tiene esa parte juguetona que a él le gusta tener en sus personajes”

Patricia Azarcoya Esposa y productora

Es inolvidable la ocasión en la que asistió al programa The Tonight Show, de Jay Leno, y apareció vestido como la actriz Lindsay Lohan, luego de que esta última cancelara tras un controvertido arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ese es Rob Schneider: Un personaje que no le da demasiada importancia a sus incontables éxitos, ni tampoco a sus probables fracasos, como ocuirró con la secuela de Deuce Bigalow, que no fue bien recibida por la crítica ni por el público, e incluso le valió un premio Razzie como el peor actor de 2005 por su papel en dicha cinta.

Hablando de imitaciones, le preguntamos por una que supuestamente hizo de Fred Schneider.

“Sí, es mi tío, pero no el mismo Fred Schneider de los B-52. Es el Fred Schneider de las películas de la Segunda Guerra Mundial”, aclara.

¿Qué son Adam Sandler y Rob Schneider?

Rob Schneider también es popular por sus múltiples apariciones en comedias protagonizadas por su colega Adam Sandler, incluyendo The Waterboy, de 1998; Grown Ups, de 2010 y Hubie Halloween, de 2020.

En varias de sus apariciones en las cintas de Sandler -incluidas también Little Nicky, 50 First Dates, The Longest Yard y Bedtime Stories- Schneider siempre pronuncia la frase: "¡Puedes hacerlo!" como un chiste recurrente.

A cambio, Sandler hizo un cameo con la misma línea en The Animal, de Schneider, además de que Schneider narró la película animada Eight Crazy Nights, de Sandler.

Ha sido tal su cercanía en diversos proyectos, que cuando se hace una simple búsqueda de Rob Schneider en Google, la plataforma arroja automáticamente la pregunta: ¿Qué son Adam Sandler y Rob Schneider? A lo que el actor responde de forma pícara:

“Adam Sandler y Rob Schneider han hecho $800 millones de dólares… Pero Sandler tiene $799… ¡Eso es todo!”

Le compartimos que otra pregunta muy popular entre la gente es: ¿Por qué Rob Schneider no aparece en la cinta Son Como Niños 2? A lo que contesta:

“Ah… Porque en ese momento mi esposa estaba esperando a nuestro

primer bebé”.

Además de sus trabajos en cine y televisión, Schneider se dedica a hacer podcast y en sus ratos libres a disfrutar de su familia.

¿Qué te gusta hacer cuando no estás actuando?

Rob: No sé, hacemos de todo… jugamos con nuestros niños, vamos a jugar a las maquinitas, cantamos…

Patricia: Bueno, has de saber que ob canta muy bien. Por eso también somos aficionados del karaoke en casa… A las niñas les gusta mucho.

¿Cuál es tu mayor éxito en el karaoke?

Rob (canta): La Bikinaaaa… O cualquier otra canción de Luis Miguel.

Y así se despiden el actor y su esposa y productora, para continuar trabajando en esta cinta que tentativamente verá la luz a finales del 2022.

