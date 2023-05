Jason Momoa revela cómo logró crear su propio villano para Rápido y Furioso

"Hey, saluden a John Cena", dice un Jason Momoa sonriente, mientras finaliza una videollamada con su colega, segundos antes de sentarse a charlar con El Sol de México sobre su incursión en el universo de "Rápidos y Furiosos", donde da vida al villano "Dante Reyes".

Y es que el actor disfrutó cada momento de su participación en la décima y antepenúltima entrega de esta franquicia, pues el director, Louis Leterrier le dio la libertad de aportar sus propias ideas para la creación del personaje.

"No creo que los villanos hayan cambiado. Me han preguntado si me inspiré en alguien, pero en realidad no", señaló, al tiempo que como referencia, recordó el trabajo de Alan Rickman en la versión de 1991 de "Robin Hood", donde dio vida a un antagonista que al igual que "Reyes", es único y no teme mostrar su vulnerabilidad.

"Era el malo, y era débil. Sabía que no podía vencer a Kevin Costner (que dio vida al héroe de la historia), pero lucía maravilloso. Los villanos son así, hay algunos fenomenales, yo no quería interpretar algo que ya se hubiera hecho, ni ser esta fuerza bruta que lucha contra todo. Es alguien obsesionado a quien le han quitado todo y sólo quiere lastimar".

Aunque advirtió que su personaje no es un sujeto amigable, no quiso desaprovechar la oportunidad de darle toques de humor en algunas escenas. Incluso reveló que en una de las escenas más cómicas que grabó, donde porta una bata de color rosa y dos chongos en el cabello, él mismo diseñó el look y compró la ropa para lucir tal como lo había imaginado.

La cinta sigue la lucha que Dominic Toretto (Vin Diesel) emprende para salvar a su familia, luego de que un hombre Dante Reyes (Jason), cuyo padre fue asesinado en una operación en Río de Janeiro, vuelve sediento de venganza, con el único objetivo de hacerlo sufrir y destruir a los que ama.

Aunque "Dante" posee mucha maldad en su interior, y por ende no le permitió plasmar su faceta como hombre de familia, Jason se dijo muy conectado con el mensaje de unidad que se ha manejado en la saga desde sus inicios.

"Al tener hijos evolucionas. Tienes algo por lo que vale la pena sacrificar todo, ser un hombre de familia me ayuda mucho en mi trabajo. Aunque no lo usé en esta película, y trato de no usarlo para ayudarme a ciertas cosas, pero la experiencia de ser padre me inspira".

QUIERE SEGUIR DETRÁS DEL VOLANTE

“Rápidos y furiosos X”, que se estrena este 17 de mayo en salas de cine y también cuenta con la presencia de otras figuras como Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson, Rita Moreno y por supuesto Cena (quien repite su papel de "Jakob Toretto"); será la primera de una trilogía que dé cierre a la saga.

El anuncio de un final en tres partes fue hecho hace tan sólo unos días por el propio Vin Diesel, quien además de haber sido el protagonista desde el inicio, se ha desempeñado como productor durante las últimas seis entregas.

Ante ello, Jason se dijo entusiasmado con la idea de que el público siga descubriendo todas las aristas de "Dante". "Louis Leterrier es uno de los mejores directores con quienes he trabajado, y las cosas que estamos cocinando para la siguiente es muy divertida, me emociona mucho interpretarlo de nuevo".

Asimismo, externó su deseo de que en las últimas dos películas tenga la oportunidad de pasar más tiempo detrás del volante, e incluso reveló que esa será su única petición cuando inicie el rodaje de las próximas dos partes.

"Me encantaría ir a la escuela de manejo, me encantaría aprender todas esas cosas. Aquí hice el 80 por ciento de las escenas en motocicleta, agradezco que me dejaran hacerlo, aunque había algunas escenas que requirieron dobles, pero me encantaría manejar más", finalizó el actor que saltó a la fama por su personaje de Kahl Drogo en la serie Game of Thrones.