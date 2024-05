Ejidatarios piden designación de visitadores agrarios

Ejidatarios del municipio de San Juan del Río solicitaron la designación de dos visitadores agrarios en la localidad dado el retraso registrado en la tramitología agraria de esta municipalidad.

Fue por la mañana de este jueves que los representantes de los 52 ejidos sanjuanenses decidieron abordar algunos autobuses para acudir hasta las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA), en la capital del estado para solicitar a la institución la designación de los visitadores agrarios.

Al respecto, el presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Adrián Miranda Bárcenas, informó que por varios años los visitadores agrarios estuvieron atendiendo a los integrantes de este sector en las instalaciones de esta agrupación, sin embargo, fue a partir del año pasado en que se determinó que solo se quedaría uno de los dos, pero desde que inició este mes, dijo que dejó de presentarse el responsable de la dependencia.

“Vamos a exigir nuestro derecho a la Procuraduría Agraria, un derecho que tenemos todos los ejidatarios de San Juan del Río, el cual tenemos que ser asesorados por visitadores agrarios que tienen que venir dos veces por semana al municipio a asesorar a la gente del camp, desde el mes de noviembre ya no tenemos quien los asesore, le hemos pedido al encargado de la Procuraduría Agraria y en el primer escrito no nos dio contestación, en el segundo escrito nos dio evasivas, hicimos un tercer escrito para el encargado de la Procuraduría en la Ciudad de México y nos dio contestación por eso no nos queda de otra más que manifestarnos”.

El líder ejidatario afirmó que en tres ocasiones se solicitó a través de un escrito el apoyo a la dependencia federal para reanudar las asesorías de los visitadores, sin dar respuesta a los integrantes del sector, por ello, afirmó que acudirían hasta las oficinas delegaciones en el estado para pedir nuevamente el apoyo.

“No hay más que pedirlo de esta forma, la gente del campo ya no se va a dejar ni quedar callada, somos respetuosos pero también como somos trabajadores y respetuosos, queremos que nos atiendan porque trabajamos mucho y pedimos poco, estamos pidiendo que contraten a los dos visitadores”.

Agregó que los visitadores agrarios lo que hacen es asesorar a los ejidatarios en sus distintos trámites, sobre todo de algunos problemas de colindancia que se tienen entre parcelas así como de derechos agrarios, por ello, dijo que la importancia de que continúen con sus labores los representantes de la dependencia federal.









