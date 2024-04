Amagan con manifestarse ejidatarios de San Juan del Río

Ejidatarios del municipio de San Juan del Río advirtieron con manifestarse pacíficamente al exterior de las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN), ubicadas en la capital queretana tras haber sido ignorados en su petición de remover al encargado de esta misma dependencia, Isaías Limón Jiménez, tras argumentar que su labor es inoperante e ineficiente para los trámites agrarios.

Así lo manifestó el presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Adrián Miranda Bárcenas, quien aseguró que este tipo de situaciones se externaron ante la dependencia federal en la ciudad de México sin tener ninguna respuesta, es por ello que nuevamente se presentará un escrito con la misma petición, de no haber alguna respuesta, afirmó que se recurrirá a la manifestación pacífica afuera de la institución federal en Querétaro.

Local

“Solicitamos por escrito y por consenso la remoción del encargado del RAN en Querétaro, no es mi voluntad, es la voluntad, el sentir y la afectación de todos los ejidatarios, de todos los comisariados, es el disgusto de que no nos atienden bien en el RAN, de que no nos sacan nuestros trámites, nuestra vida jurídica, nuestros papeles jurídicos no salen del RAN, y el que no nos atienden bien es la responsabilidad de quien está al frente de esta dependencia y no nos han hecho caso”.

El ejidatario refirió que la petición por escrito que se presentó ante la institución fue en el mes de febrero, por lo que ya van varias semanas y no hay respuesta alguna, es por ello, que molestos los integrantes de este sector el cual está integrado por 52 ejidos en San Juan del Río, están solicitando recurrir a otras medidas.

“Llevamos hasta la ciudad de México el documento y hasta la fecha no hemos recibido una respuesta favorable, los compañeros me pedían que lo volviéramos a intentar con el escrito, nosotros no somos de marchas ni de esas cuestiones, pero si no nos hacen caso, no nos dejan otra alternativa, lo vamos a pedir por la vía pacífica, por la vía jurídica a través de los documentos, pero si no nos hacen caso no nos queda otra más que manifestarnos”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El líder ejidal aseguró que se tienen trámites pendientes desde el 2018, periodo que consideró ser excesivo para lo que se tiene que tramitar, es por ello, que hartos por lo que está pasando en el RAN, no descartan llevar a cabo la manifestación afuera de las oficinas gubernamentales.