Pretenden fusionar ejido Santa Matilde

De acuerdo con el presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Adrián Miranda Bárcenas, se buscará fusionar al ejido de Santa Matilde con otro de la zona, derivado del crecimiento exponencial que registró en su población en los últimos años, provocando que se haya quedado sin tierras ejidales.

Explicó que la venta de tierras en este lugar, provocó que se hayan ido disminuyendo el número de propietarios, razón por la cual, al no contar con el número suficiente de dueños de tierras de este tipo, no se puede integrar legalmente la asamblea de representantes, ya que tienen que ser 12 y actualmente solo se cuenta con aproximadamente seis.

“El ejido de Santa Matilde ya casi desapareció, la mancha urbana se lo ha ido acabando, ahí quedan como seis ejidatarios y para que sea conformado un comisariado, se necesitan 12 personas, entonces ellos ya no alcanzan, por eso ellos ya no tiene comisariado, no tienen representante legal, tienen una gran problemática jurídica porque no pueden hacer algunos asuntos que quieran”.

El ejidatario comentó que esta situación genera problemas en los propietarios de tierras ejidales que hay en este lugar, pues bien, para todo tipo de diligencias tienen que recurrir a la Procuraduría Agraria (PA), así como el Registro Agrario Nacional (RAN), y si no cuentan con la aprobación de la asamblea muchas veces no pueden continuar con sus procesos, situación que afirmó desencadena cierta frustración.

“Un ejemplo una de esas parcelas no puede adoptar el dominio pleno porque la asamblea es quien autoriza el dominio pleno, otra de las cosas es que si alguien quiere comprar ahí, tampoco no puede comprar bien porque tiene que ser reconocido como avecindado por la asamblea, entonces ya no se alcanza a juntar porque no existe la figura jurídica de comisariado, se tiene que buscar un mecanismo con la Procuraduría Agraria y el del Registro Agrario Nacional”.

Por lo anterior, dijo que la única opción que se tiene es la fusión del ejido de Santa Matilde con Santa Matilde Iztacalco o el Espíritu Santo, a fin de que los pocos ejidatarios que quedan, pueden realizar cualquier tipo de trámites, de lo contrario, advirtió que no podrán hacer nada al respecto.

“Lo único que queda es que ese ejido se fusione, ya sea con Santa Matilde Iztacalco que son de las mismas familias o con el del Espíritu Santo. La mayoría de quienes son de esos dos ejidos, viven en Santa Matilde, entonces esa sería la única opción”.