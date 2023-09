Buscan vías para saldar pago a ejido

El ejido San Juan estaría dispuesto a negociar y buscar vías para que el Gobierno Municipal de San Juan del Río efectúe el pago de la indemnización de 114 millones de pesos que se tiene. No obstante, esto tendrá que ser valorado y definido por la asamblea, señaló el presidente del Comisariado del Ejido San Juan, Adrián Miranda Bárcenas.

Indicó que estarían dispuestos a diferir los pagos de esta deuda en caso de que el municipio no cuente con los recursos suficientes para cubrir la cantidad en una sola exhibición. Sin embargo, sostuvo que esta propuesta tiene que ser valorada y definida por la asamblea del Ejido San Juan. Dijo que es necesario buscar la mejor manera para que se puedan saldar el adeudo que el Gobierno Municipal tiene.

“Aparte de ser el comisariado, soy el abogado y sé que cuando hay una persona que te debe, hay que buscar la mejor manera para que te pueda pagar. Yo no me cierro, en lo personal, yo no me cierro a que sea (diferido) porque es una cantidad muy fuerte; pero eso lo tiene que definir la asamblea del Ejido San Juan, yo seré muy respetuoso con la asamblea de mi ejido”, comentó en entrevista.

Fue en marzo pasado cuando se dio a conocer que tras el fallo en contra del Gobierno Municipal de San Juan del Río, se dictó el pago de una indemnización por la construcción del Centro Cultural y de Convenciones (Cecuco) en un litigio de más de 20 años.

En ese sentido, Miranda Bárcenas reiteró que si la asamblea determina que el pago se efectúe en una sola exhibición, se respetará la decisión; aunque reconoció que esto podría llevar algunos años. Sin embargo, apuntó, que él encaminaría al Ejido San Juan para que se resuelva de la mejor manera esta situación, inclusive si una de las opciones es a través de pagos. Añadió que el ejido San Juan está conformado por 138 ejidatarios.

“Si ellos determinan que quieren jugarse más año, queriendo que les paguen en un solo pago, pues será decisión de ellos, no será decisión mía. Yo encaminaría a mi ejido a que resolvamos este problema de la mejor manera y si tiene que ser en pagos, pues se dará (…). En el padrón tenemos 159 ejidatarios, pero en lo que somos en la realidad, somos 138 ejidatarios con derechos vigentes”, mencionó.

Finalmente, reconoció que no han tenido acercamientos con el Gobierno Municipal para tratar el asunto. No obstante, especificó que será la representación legal del ejido quien conduzca todo lo relacionado con este tema.