José Andrés estrena “Mágica Seducción”

El joven músico José Andrés incluye en su segundo LP una colaboración con su primo José Eduardo Derbez.

Este proyecto incluye nueve temas musicales en los que José Andrés se involucra en la coautoría, y en los que también se incluye una colaboración con su primo José Eduardo Derbez, con quien interpreta el tema Por un flirt.

“Eduardo Derbez es mi padrino y tengo un sencillo con él, nosotros ya habíamos colaborado antes con el tema de No lo dudes que está en mi primer disco y con el que nos fue muy bien, porque le gustó mucho a la gente. Meses después de que se estrenara pensamos en esta segunda colaboración, y fue muy fácil trabajar juntos de nuevo, tenemos muy buena vibra y eso se nota en la canción, el próximo mes tendremos listo el videoclip oficial”.

Para José Andrés hay diferencias sustanciales entre su primer disco de nombre 16 años –en el que se encuentra temas como Telepatía, Loco por tu amor, y En secreto– y su nuevo disco Mágica seducción (con temas como Solo, Qué quieres de mí y Bajo la luna), pues dice, él y su equipo de trabajo han crecido musicalmente.

“Hay una gran diferencia, me sentí muy distinto, un año para mí fue muchísimo, he crecido y madurado como ser humano, el disco es también algo nuevo y muy diferente a lo que fue mi primer álbum, ya no soy el mismo. En todo nos superamos, en cuestión de calidad musical ahora también nos superamos y esa es la idea es ir siempre por más”.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que estoy muy contento y creo que eso se refleja en el LP. Es un disco muy variado, tiene de todo, tiene baldas y otros temas un poco más movidos, para que toda la gente se sienta identificada”.

Para este 2022 José Andrés planea grabar un nuevo LP y espera poder presentarlo este mismo año. Toda su música ya está disponible en las plataformas digitales y se mantiene en comunicación con sus fans a través de su cuenta de Instagram @joseandresof.