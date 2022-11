Kari, la nueva promesa queretana

Kari Cervantes por varios años ha picado piedra, primero con un dueto llamado Heyka, donde realizó sus primeros pininos que le dieron las tablas para emprender su nueva faceta como solista y estrenarse como productora y autora de su propio material.

En entrevista para ABC Diario, con Santiago Chapoy, la joven queretana relató que la atracción por la música comenzó desde pequeña, más tarde trabajaría en Sony Music, donde aprendería sobre el otro lado de la industria musical, ocupando todas esas herramientas para comenzar con su proyecto independiente.

En su andar renunció a su puesto de Sony Music, para iniciar su propio camino en la música, “primero tuve un dueto, luego me independicé, buscando perseguir lo que me mueve” explicó.

Una vez como cantante solista independiente, Kari comenzó a componer sus temas, se replanteó lo que ya tenía escrito y es como inicia la grabación de su disco, “no me importó que me dijeran que ya no se graba todo un material, yo lo quise hacer, ¿Porque si no es hoy, cuando?”.

Así salió “Nómada”, una canción que habla del fracaso, “cuando salí de Sony me dio mucho miedo, miedo al fracaso, a componer, a cantar, todo me daba miedo, por eso decidí enfrentarme, tener valor y titule mi disco, ”Sin Miedo”; pues es una manera de vencer tus propios obstáculos, salir adelante y tumbar todo lo que te detiene por temor”.

Producir su primer disco, en medio de la pandemia fue también un gran reto como mujer en una industria dominada por hombres, pero la motivó el pensar que puede ayudar a otras mujeres a abrirse camino en esta industria.

Del álbum "Sin Miedo" ya se han estrenado cuatro sencillos, “Eres tu”, “Todo va a estar bien” “Nómada” y el último que está lanzando en promoción es “Cambia la vida”. “Algunas letras son vivencias, otras salieron de una forma más orgánica; un día me senté en el piano y salió algo”.

Particularmente “Cambia la vida” comenzó cambiando todo, “cambie sonido, es una canción no solo de amor de pareja, también es cambiar con uno mismo”.

La evolución que ha tenido la joven es inmensa, ha superado todo lo que la detenía y ha marcado parte de su corta vida para saber exactamente lo que quiere y así hacerlo saber a sus músicos y a quien le apoya en la parte de la producción.

