López Gavito revela a sus favoritos

Luego de 15 conciertos, los cinco participantes de la Academia –Angie, Dalú, Dennis, Carlos y Charly– celebrarán hoy la gran final, en la pelearán por el codiciado primer lugar que podría definir el inicio del resto de su carrera, ya que de acuerdo con Arturo López Gavito, esta edición es la que ha concentrado más talento de todas las generaciones que han desfilado por el set de Tv Azteca.

Sobre esto y más detalles que encierran a la emisión, el también llamado “juez de hierro” platica sobre su visión de estos jóvenes talentos.

.

Gossip Festival de Viña del Mar arranca en clima de tensión ante amenazas de protestas

¿Qué se siente ser llamado “juez de hierro”?

Hace 15 años, cuando empecé a hacer la Academia, pudo haber sido algo que la gente se cuestionara, pero ese es mi estilo de trabajo y siempre he sido una persona de hablar directo y decir lo que pienso. Lo bonito es que nunca le he faltado al respeto a nadie, entonces me parece que mientras uno sea directo y diga las cosas conforme la experiencia nos lo dicta, está bien. Si fuéramos agresivos con la gente o nos metiéramos con su persona, sus características físicas o su dignidad, eso no se valdría.

A mí me gusta mi trabajo, cómo lo hago y esto nos ha abierto muchas puertas y nos ha generado credibilidad que es el arma más fuerte que puede existir en el medio del entretenimiento.

.

Los mexicanos somos renuentes a la crítica...

Eso está cambiando, estamos evolucionando como país y cada vez hay más gente proclive a decir las cosas como las va sintiendo y pensando.

.

Hablando de la Academia, ¿cuál sería tu favorito?

Luego de cinco lustros haciendo este proyecto, nunca había visto tanto talento concentrado en una sola generación, tenemos talento de México, de Sinaloa –Dalú– que tiene un futuro increíble; como lo tienen Angie de Honduras y Dennis de Guatemala. Ellos tres van a tener un apoyo como nunca se ha tenido con algún egresado de la Academia y van a lograr cosas muy interesantes.

.

Gossip Noche explosiva con Daniel Boaventura

La Academia ha sido criticada por hacer show de los dramas de los participantes, pero también suma a su desarrollo, ¿qué dirías al respecto?

Que la gente debe entender que la Academia es un programa de televisión y el objetivo de es generar audiencia, si tuviera sólo intérpretes y no agregaran el contexto social, como sucede, no sé si el público vería el programa, porque es largo –dura 3 horas y media– y no es fácil de ver y me parece que el valor que tiene esta Academia es que nace de las plataformas digitales y de las redes sociales.

A mí no me gusta el drama, ni ver el conflicto entre los alumnos y siempre voy a criticar el hecho de que el drama salga, no estoy contento con eso; yo me fijo en lo artístico, en las interpretaciones de los jóvenes y cómo van creciendo.

.

¿Qué jueces te gustaría que volvieran a trabajar en la Academia?

Estuve muy feliz con la mancuerna que hicimos Lola Cortés y yo al principio del proyecto; no sé si hoy eso funcionaría, también me parece que Edith Márquez hizo un trabajo extraordinario, es una mujer que admiro mucho. Este año Danna Paola fue una gran revelación que conecta con las audiencias jóvenes; respeto y quiero mucho a Horacio Villalobos.

.

Gossip Pablo Alborán: "Latinoamérica me inspira, es infinita"

¿Por qué ya no funcionaría con Lolita?

Porque la Academia ya cambió también y creo que el panel de críticos actualmente es constructivo que alienta a los jóvenes para que puedan crecer y desarrollarse.

También los estudiantes que están dentro ya tienen otro tipo de preparación y vienen de una educación diferente; son jóvenes cuyas influencias musicales están en Youtube, en Spotify y en las redes sociales y no necesariamente conocen la música de antes, y eso –necesariamente– nos hace transformarnos y reconstruirnos para ser una versión mejor de los críticos que éramos antes.

.

¿Qué será más importante, el talento o que el artista sepa adaptarse a las necesidades de la escena actual?

Es a la par, creo que se necesita talento artístico para poder tener ese gen musical interpretativo, pero también tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias del mercado, es decir, alguien que sólo quiere salir hoy con su guitarra y tocar sin ningún tipo de apoyo musical; la misión del artista es saberse rodear de la gente correcta para que abone a su carrera, porque nunca había sido tan fácil poder lanzar música como ocurre en esta época de la historia.

.

¿Qué disfrutas más, ser productor musical o crítico?

Disfruto convivir con la música, poder disfrutarla; no tengo placer mayor que poder cocinar escuchando música y soy fan de algo que se llama maridaje musical, es decir, cuando cocino un platillo, busco la música más ad hoc para generar esa convivencia con la gente que más quiero.