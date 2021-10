Leonardo Daniel habla de su personaje en Vencer el pasado

El actor Leonardo Daniel cosecha el éxito gracias a la telenovela Vencer el pasado, en la que encarna al villano Lisandro Mascaró, a quien se le critica por su comportamiento como empresario.

El primer actor reconoce que tras vivir la experiencia de participar en la serie El señor de los cielos con Rafa Amaya, “tengo la obligación de esperar siempre el éxito y trabajar para él, pero te sorprende enormemente cuando llega sorpresivamente como ha pasado con Lisandro.

“Quiero decir que al principio de los capítulos el público me adoraba y me detenía en la calle y hablaba bien del personaje. Sin embargo, de repente se van dando cuenta que el empresario es maquiavélico y que hace mal a mucha gente a su alrededor. Entonces andar en ambas facetas de bueno y malo, me ha divertido mucho con este papel”, reseña en la entrevista con El Sol de México.

El artista reconoce que en Vencer el pasado, no sólo se denuncia lo inapropiado de las redes sociales, el bulling, el acoso sexual, drogas, sino que también, “se ventila el robo industrial que ha existido toda la vida, de hecho el espionaje industrial, también se practica y se desarrolla en la actualidad y estas acciones son enormemente detestables. Robar el trabajo de toda una vida de gente creativa e inteligente, no puedes hacer una cosa así”.

El primer actor sin descubrir qué le deparará en el gran final, el cual será el 5 de noviembre dice que, “Lisandro nunca se dobla aun después de ser descubierto, ni se arrepiente de sus actos familiares o laborales. Es lo que puedo decir, que pase lo que pase va a seguir siendo Lisandro Mascaró”.

Al respecto añade, en relación a la familia, “yo no me identifico con Lisandro, porque nada tenemos que ver, mucho menos en el plano familiar. De hecho, digo a los lectores, en mi caso estoy cumpliendo 31 años de vida de casado con mi esposa y también tenemos una hija adoptada y si vieras, es una más de mi tribu, de mi familia; y es muy bueno aceptar y darle amor, protección a alguien que no necesariamente lleva tu sangre, sino que es elegida por elección para darle mucho amor a un ser humano. Es una maravilla y te reconforta más de lo que uno puede dar”.

Pondera en la plática que, “me halaga trabajar en esta novela porque es volver hacer un éxito probado; aborda temas absolutamente de hoy, como las redes sociales. Es una maravilla, porque estas aplicaciones han hecho que el mundo sea chiquito, pero también es una arma de doble filo, muy peligrosa y es una alerta para los papás, para que cuiden a sus hijos de qué postean o ven en las redes, porque se les puede embaucar muy fácil a los menores de edad.

Leonardo Daniel, agradece que luego de su contagio de Covid-19, hasta el momento no ha tenido secuelas, “de repente me veo enfermo y fui directo a terapia intensiva. Rosy trató de esperarme el tiempo que más pudo en Vencer el desamor, pero fui sustituido por Marco Treviño, porque aun cuando salí del hospital estuve tres meses pegado a un tanque de oxígeno. Entonces hizo lo que tenía que hacer y bueno, luego intervengo en Vencer el pasado hasta el gran final que van a ver el viernes 5 de noviembre, lo cual me tiene lleno de satisfacción”, confesó.