Luciana Vale se encuentra a sí misma con su papel en la adaptación de Cindy La Regia

Para la actriz Luciana Vale, quien participa en la serie “Cindy la regia”, la actuación es la oportunidad de autoconocerse a partir de ponerse en los zapatos de otra persona.

Esto lo ha descubierto en las dos cintas en las cuales ha participado: “MexZombies” y “Sobreviviendo mis XV”, así como en su debut en la televisión, experiencias con las que ha llegado a la conclusión de que “es la habilidad de sentir y conectar con un lado de la humanidad desde una postura de amor y creatividad”.

Así lo asegura en una entrevista con El Sol de México, donde afirmó que su profesión (iniciada en 2022) le permite también conectar con un lado de ella misma que nunca pensó llegar a tener.

“Es algo que me he dado cuenta estos últimos meses, actuar no nada más te representa a ti, por más que hagas de otra persona completamente distinta a ti, le estás prestando tu cuerpo y tu mente a estas ideas de las cuales te vas a llevar algo y aprenderás algo de ti”, comentó.

En “Cindy la regia” da vida a “Angie”, la prima “chilanga” de la protagonista que se muda a San Pedro Garza García y le ayuda a abrir su visión del mundo. Con este personaje se identifica por su lealtad con la familia y amigos, además de que le ayudó a ser más abierta en la vida real.

“Pero también es muy distinta a mí, ella no tiene filtros, tiene el valor de decir las cosas como son, eso también me ha ayudado mucho, antes para mí no era tan fácil tener ese valor, y gracias a ella se me ha hecho una delicia interpretarla y conocer su mundo”, comentó.

Para preparar su personaje sostuvo una serie de juntas con los guionistas y la directora, donde conoció más de la realidad de los habitantes del municipio regiomontano donde se desarrolla la historia.

Gracias a ello descubrió que un proyecto televisivo le permite profundizar más en el perfil que va a interpretar, aunque también disfruta de trabajar en la pantalla grande por la libertad que hay en el set.

Quiere ser la mala del cuento

“Me gusta más la televisión porque permite explorar el personaje más, pero me gusta mucho hacer cine porque es un ambiente más relajado, siento que puedes improvisar más y construir un personaje”, contó la actriz, cuyos modelos a seguir en materia de actuación son Daniel Giménez Cacho y Natalie Portman.

Para este año estará enfocada en sus estudios, pero le gustaría regresar pronto a la actuación, con un papel antagónico, pues asegura es su sueño ser la “mala del cuento por lo menos una vez”.

“Siento que es muy divertido, algo que nunca he hecho, porque siempre le he hecho de amiga y no soy mala, me encantaría ser la bully, obviamente no es algo que comparta en mis ideales, pero como reto actoral estaría padrísimo. Me gustaría hacerle de la niña popular, es algo que no he hecho y estaría padre explorar”, finalizó.