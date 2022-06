Manelyk respalda a la comunidad LGBT+

Para lograr un cambio en la sociedad es necesario que, desde pequeños, se eduque con valores, promoviendo, principalmente, la tolerancia hacia la diversidad de razas, religión y sexualidad.

Así lo considera la influencer Manelyk quien año con año ha buscado, a través de sus redes, apoyar a diferentes sectores, en especial, la comunidad LGBT+.

“Creo que tenemos que seguir normalizando que 'amor es amor', que no está mal, que tú puedes hacer lo que quieras y querer a quien quieras; creo que vamos bien.

“Esto no es de la noche a la mañana, pero considero que estamos avanzando demasiado, de hecho a los niños ya se les está inculcando que no está mal, siento que va a costar mucho trabajo porque todavía México es un país machista”, afirmó la ex participante de Acapulco Shore en entrevista.

Lejos de sólo dejar su respaldo en palabras, Manelyk toma acciones, es por ello que, por medio de sus canciones como Rico o Deposítame, a dueto con Trixy Star quiere empoderar a las minorías y que sepan que pueden conseguir todo lo que quieren, siempre y cuando se trabaje duro.

Ese fue el mismo mensaje que mantuvo en el reality Las estrellas bailan en Hoy, en el que permaneció ocho semanas, sin embargo, por cuestiones laborales tuvo que abandonar la competencia.

“Cuando haces las cosas bien y eres sincera tienes las puertas abiertas en todas partes. Sí, voy a un proyecto que ya tenía antes y que se venía retrasando por el Covid y cuando a mí me ofrecieron el reality de las estrellas yo sabía que esto podía pasar”, dijo quien será parte de la fiesta La más draga este viernes en La Maraka.

La influencer aseguró que viajará a Europa para un festival de música, donde presentará sus temas, incluso en algunos momentos fungirá como conductora y se unirá a las actividades de la semana del Gay Pride de Barcelona.

Al término de sus actividades en ese continente, Mane viajará a Colombia para continuar con planes de música y, entre sus futuros proyectos están estudiar conducción y actuación.